شکست منافقین محدود شدن آمریکا در عراق را ثابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در سپتامبر سال گذشته ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده اسبق نظامیان آمریکایی در عراق و فرمانده فعلی نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه، در بغداد به خبرنگاران گفت : عراق به ما اطمینان داده که امنیت سه هزار و 400 نفر از مخالفان حکومت ایران را که در اردوگاه اشرف حضور دارند تامین می کند.

اما حمله هفته گذشته پلیس عراق به این کمپ باعث شکل گرفتن تردیدهایی در واشنگتن درباره اهمیت وعده عراقی ها به امریکا شد.

به نوشته این روزنامه، اقدام عراق در حمله به اردوگاه اشرف موجب شد تا برخی دیدگاه های دوران ریاست جمهوری بوش درباره ایران و تاثیر آن بر روی حکومت عراق مجددا در کاخ سفید احیا شود. دیدگاه هایی همچون "چگونه می توان از وابسته شدن بیشتر عراق به تهران جلوگیری کرد و یا دیدگاه های دیگری درباره برنامه هسته ای ایران و راههای ممکن برای متوقف کردن آن."

نیویورک تایمز می نویسد : مقامات واشنگتن به مدت چند سال است که مسئله منافقین ایران در عراق را در دست بررسی دارند. این گروه در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد اما با این وجود آمریکا از آنها برای کسب اطلاعات در باره برنامه هسته ای ایران استفاده می کند.

در ادامه این مطلب آمده است : از سال 2003 تا آغاز سال جاری میلادی نظامیان آمریکایی حفاظت از اردوگاه اشرف را برعهده داشتند و آمریکا نیز با درخواست تهران مبنی بر بازگرداندان ساکنان اردوگاه اشرف به ایران مخالفت می کرد.

بر همین اساس، در زمان بوش مقامات آمریکایی از این بیم داشتند که با انتقال حفظ امنیت عراق به نیروهای این کشور، بغداد با درخواست ایران درباره منافقین موافقت کند .

در همین رابطه روز گذشته یک مقام نظامی عراق از مهلت یک ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای ترک خاک این کشور خبر داد و اعلام کرد شمارش معکوس برای اخراج اجباری این گروهک از اول آگوست (10 مرداد)آغاز شد.

سرلشگر ستاد عبدالحسین الشمری فرمانده پلیس استان دیاله عراق اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) باید خاک عراق را حداکثر تا یک ماه دیگر ترک کنند.

الشمری گفت : به سازمان مجاهدین خلق آزادی انتخاب کشوری را که دوست دارند به آن پناهنده شوند یا بازگشت به کشورشان، ایران، داده شده است و در صورتی که از اردوگاه اشرف(عراق جدید) خارج نشوند، تدابیر نظامی برای اخراج اجباری آنها از عراق اتخاذ خواهد شد.