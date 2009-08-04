بهنام فر و کتیرایی در کادر فنی تیم کاراته جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمدی سرمربی تیم ملی جوانان مهران بهنام فر و علیرضا کتیرایی را برای حضور در کادر فنی این تیم به فدراسیون معرفی کرده است.

در طول چند سال اخیر فدراسیون کاراته با وجود تغییرات مدیریتی متعدد کمتر تمایلی به استفاده از ملی پوشان سابق که کارنامه درخشانی در تیم های ملی داشته اند از خود نشان داده است. این برای اولین بار است که فدراسیون کاراته قصد دارد از نفرات با تجربه و عنوان دار جهانی و آسیایی در ترکیب کادر فنی تیم های ملی استفاده کند.

مهران بهنام فر و علیرضا کتیرایی در طول 10 سال گذشته در مسابقات جهانی، آسیایی و بازیهایی آسیایی به عنوان دو عضو تیم ملی حضور داشته و مدالهای طلا ، نقره و برنز متعددی کسب کرده اند.

در کنار این دو، ملی پوشان متعددی در کاراته ایران حضور دارند که سالهاست در میادین بزرگ شرکت کرده و تجربیات فراوانی کسب کرده اند و اکنون وظیفه خود می دانند این تجربیات را در اختیار جوانان و نوجوانان قرار دهند.

فدراسیون کاراته با انتخاب این دو برای حضور در کادر فنی تیم های ملی رده های سنی پائین بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.

این نفرات با حضور در کادر فنی تیم های ملی به خصوص در رده سنی پائین هم تجربیات خود را منتقل کنند و هم با کسب تجربه به عنوان یک مربی رده ملی در مسابقات جهانی در آینده ای نزدیک به عنوان یک مربی با تجربه در خدمت کاراته ایران خواهند بود.

هم اکنون بسیاری از مربیان ایرانی در کشورهای مختلف به عنوان مربی تیم ملی مشغول فعالیت هستند و فدراسیون باید با استفاده صحیح از تمام سرمایه های خود بهترین مسیر را برای پرورش مربیان کار آزموده انتخاب کند.