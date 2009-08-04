به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد آکادمی اسکار در ماه ژوئن از تصمیم خود مبنی بر برپایی جشنی جداگانه برای اهدای جوایز افتخاری شامل جایزه یادبود اروین ج. تالبرگ، جایز انساندوستانه جین هرشولت و هر جایزه افتخاری دیگر خبر داد. این برنامه پیشتر در جریان اهدای جوایز اسکار برگزار و همزمان از تلویزیون پخش میشد.
دریافتکنندگان این سه جایزه جنبی مراسم اسکار در ماه سپتامبر مشخص میشوند و جوایز خود را در میهمانی روز 14 نوامبر با حضور 500 میهمان میگیرند. در ضیافت شام این مراسم بخشهایی از فیلمهای افراد برگزیده پخش میشود و میهمانان درباره همکاران خود حرف میزنند. هشتاد و دومین مراسم اسکار روز هفتم مارس 2010 در لس آنجلس برگزار میشود.
سید گنیس رئیس آکادمی اسکار درباره تصمیم جدید هیئت مدیره آکادمی گفت: سالهاست اعضای هیئت مدیره در پی یافتن راهی هستند که بتوانند میان میل به تقدیر شایسته از افراد برگزیده دنیای سینما و محدودیت زمانی اعمال شده بر پخش تلویزیونی مراسم تعادل برقرار کنند. طبیعی است در یک میهمانی جداگانه میتوان به نحوی شایسته از این افراد برگزیده تقدیر کرد.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اعلام کرد برای انتخاب برندگان سه جایزه جنبی در ماه سپتامبر یک جلسه برگزار میکند؛ جلسهای که پیش از این در ماه دسامبر برگزار میشد. اسکار هر سال فقط چهار جایزه افتخاری اعطا میکند که در این میان دو جایزه حتما باید جین هرشولت و اروین تالبرگ باشد.
از آخرین برندگان جوایز جنبی مراسم اسکار میتوان به جری لوئیس اشاره کرد که جایزه انساندوستانه جین هرشولت را در هشتاد و یکمین دوره مراسم اسکار در ماه فوریه گرفت، یک اسکار افتخاری در هشتادمین دوره اسکار در سال 2008 به رابرت بویل اهدا شد و دینو دی لورنتیس هم در هفتاد و سومین دوره مراسم اسکار در 2001 جایزه تالبرگ دریافت کرد.
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