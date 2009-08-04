واشنگتن خواستار کمک ایران برای اطلاع از وضعیت 3 تبعه آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه از تهران خواست تا در تعیین مکان سه آمریکایی ناپدید شده که بنا به گزارش برخی از رسانه های گروهی غربی در خاک ایران بازداشت شده اند، به آمریکا کمک کند.

روز شنبه گذشته رسانه های غربی گزارش دادند که سه تبعه آمریکا بعد از نفوذ غیر قانونی به خاک ایران از طریق کردستان عراق، در این کشور بازداشت شدند.

کلینتون که در کنفرانسی مطبوعاتی سخن می گفت در ادامه اعلام کرد: ما از دولت ایران می خواهیم که به ما در تعیین مکان این سه آمریکایی ناپدید شده کمک کند و هر چه سریعتر آنها را بازگرداند.

این در حالی است که پیش از این مقامهای آمریکایی در تلاش برای آزادی سه آمریکایی که در منطقه مرزی کردستان دستگیر شده اند، دست به دامان سوئیسیها شدند.

بر اساس این گزارش، آمریکا از دولت سوئیس خواسته است درباره این سه نفر میانجیگری کرده و تماسهای لازم را با مقامهای ایران برای آزادسازی آنان برقرار کند. دلیل این خواسته واشنگتن قطع بودن روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا از سال 1979 تا کنون عنوان شده است.

منابع خبری کردستان عراق اعلام کردند این سه نفر (دو مرد و یک زن) که در حال عزیمت به منطقه احمد اوا بوده اند، به دلیل بی توجهی به هشدار نیروهای مرزی مبنی بر نزدیک نشدن به منطقه متعلق به ایران، دستگیر شده اند.

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت : تامین امنیت شهروندان آمریکایی از جمله مهمترین وظایف دولت است و ما هر گونه اقدام برای بازداشت آنان را بسیار جدی تلقی می کنیم. در همین حال مقامهای منطقه کردستان عراق در تماس با واشنگتن علت اصلی مطرح شده از سوی ایران برای دستگیری این افراد را ورود غیرقانونی به مرزهای این کشور عنوان کرده اند.