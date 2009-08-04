دروبینهای مداربسته برای حفاظت فیزیکی از مدارس استفاده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه همایش نظام خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش که عصر دوشنبه در سالن همایشهای صدا و سیما صورت گرفت گفت: اهداف متفاوتی از این موضوع در مدارس دولتی و غیردولتی مطرح شده و آنچه که مربوط به حفاظت فیزیکی مدارس و صرفه جویی در نیروی نگهبانی و پشتیبانی شود مثبت است و قاعدتا مورد حمایت قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: اما اگر غیر از این اهدافی تعقیب شود باید ملاحظاتی را مد نظر قرار دهیم. چرا که نباید از این فناوری سوء استفاده شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه نیز گفت: جمع بندی کارشناسی کاملی در این زمینه صورت نگرفته است.

ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش هم اکنون غیر ممکن است

علی احمدی در پاسخ به سئوالی درباره ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش نیز گفت: هم راستایی فعالیتهای آموزش و پرورش و دانشگاهها یکی از ضرورتهاست که باید مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد که قبلا این موضوع از طریق جلسات مشترک شورای معاونان، وزارتخانه ها مد نظر قرار گرفت که این جلسات اثر بخشی کافی نداشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون عده ای به دنبال طرح ادغام وزارت آموزش و پرورش وعلوم هستند، افزود: ما فکر می کنیم که در این موقعیت کنونی نمی توان چنین اقدامی را انجام داد و برنامه های اولویت دار بیشتری وجود دارد و هر دو وزارتخانه باید به آن بپردازند.

درباره تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه به جمع بندی کارشناسی نرسیدیم دکتر علی احمدی

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر این گر بخواهد روزی ادغام این دو وزارتخانه مطرح شود پیش نیازهایی لازم است چرا که نمی شود بدون مقدمه تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش را که از آسیبهای زیادی رنج می برد با دانشگاهها که ماموریت دیگری را برای خود دنبال می کنند، ادغام کرد.

علی احمدی هم راستایی و هماهنگی بیشتر میان سایر دستگاههای اجرایی برای تعلیم و تربیت عمومی را از ضرورت های کنونی کشور خواند و افزود: رسیدن به این اهداف مستلزم داشتن یک چشم انداز مشترک برای نظام تعلیم و تربیت از یک سو و ایجاد برنامه ای جامع که در آن نقش هر یک از نهادهای تعلیم و تربیتی دیده شده باشد از سوی دیگر است که این تقسیم کار در احکام برنامه پنجم پیشنهاد شد.

ایجاد سازمان ملی فنی و حرفه ای در برنامه پنجم توسعه

وزیر آموزش و پرورش همچنین خواهان همراستایی آموزش و پرورش فنی و حرفه ای از سطح متوسطه تا عالی شد و گفت: در برنامه پنجم توسعه ایجاد سازمان ملی فنی و حرفه ای پیش بینی شده که بتواند کار سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و هم راستایی فعالیتهای فنی و حرفه ای را در بخش دولتی و خصوصی داشته باشد.

وی تصریح کرد: پس ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم به سه موضوع مکمل با درجه اهمیت متفاوت تبدیل شده و با خبریم که کمیسیون آموزش و تحقیقات که قبل از این طرح ادغام این دو وزارتخانه را پیگیری می کرد هم اکنون تمایلی نسبت به این کار ندارد.

دانشگاه آزاد اسلامی می تواند مدارس سما را گسترش دهد

علی احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره تمایل دانشگاه آزاد اسلامی برای اداره مدارس غیر دولتی نیز گفت: اساسا توسعه مشارکتهای مردمی و بخش غیر دولتی از اهداف ما در آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه مصوباتی نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری و شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه توسعه مشارکتهای مردمی در حال تدوین است، افزود: از جمله مصوباتی که تاکنون در این زمینه داشتیم قانون مدارس هیئت امنایی وابسته به نهادهای عمومی در دانشگاههاست و همچنین به دنبال تسهیلاتی برای عموم متقاضیانی که واجد شرایط باشند، هستیم.

ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم به سه موضوع مکمل با درجه اهمیت متفاوت تبدیل شده و با خبریم که کمیسیون آموزش و تحقیقات که قبل از این طرح ادغام این دو وزارتخانه را پیگیری می کرد هم اکنون تمایلی نسبت به این طرح ندارد علیرضا علی احمدی

وزیر آموزش و پرورش افزود: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در حال حاضر در قالب مدارس سما در بخش مدارس غیر دولتی فعال است و هم اکنون که رشد پذیرش دانشجو کاهش یافته احتمالا این دانشگاه دچار کمبود نقدینگی و شهریه شده و به دنبال ایجاد چنین مدارسی است که می تواند تحت ضوابط و قوانین از این فرصت استفاده کند.

در قانون حذف کنکور باید تجدید نظر کنیم

علی احمدی در پاسخ به این سئوال که چرا وی مخالف حذف کنکور است، گفت: آموزش و پرورش مجری مقررات و ضوابطی است که فراتر از این وزارتخانه است و ما هم در حد مصوباتی که کمیته حذف کنکور داشته وظیفه خودمان را انجام داده ایم و زیرساختهای لازم را نیز فراهم کرده ایم که بقیه موارد هم در صورتی که این کمیته آنها را تصویب کند، اجرا می کنیم.

وی واژه حذف کنکور را زیبا توصیف کرد و گفت: اگر حذف کنکور محقق شود جوانهای ما از آن خوشحال می شوند ولی باید ببینیم روشهایی که برای حذف کنکور مطرح می شود چقدر قابل تحقق است.

وزیر آموزش و پرورش بهترین راه برای حذف کنکور را توسعه ظرفیت دانشگاهها عنوان کرد و گفت: طی چهار سال گذشته این امر به خوبی محقق شده و جوانهای ما می دانند که برای ورود به رشته ها و دانشگاههای خاص و درجه یک باید با یکدیگر رقابت کنند.

علی احمدی ادامه داد: چه آموزش و پرورش آزمونهای مشترک را در دوره متوسطه برگزار کند یا سازمان سنجش کنکور برگزار کند در هر دو صورت داوطلب باید آمادگی کاملی را داشته باشد اما باید سعی کنیم از راههای موجود در قانون حذف کنکور تجدید نظر کرده و چاره اندیشی جدید ی در این باره کنیم.

پرداخت حقوق فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری

در آموزش و پرورش با یک گل هیچ گاه بهار نمی شود و لفظ مهمترین معنا ندارد چرا که در هر حوزه ای از آموزش و پرورش چالشهای فراوانی وجود دارد که ما برای پاسخگویی به آنها برنامه داریم وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره علت عدم پرداخت حقوق بعضی از فرهنگیان طبق قانون خدمات کشوری گفت: احکام این قانون برای اکثر فرهنگیان اواخر اردیبهشت زده شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت در آموزش و پرورش از اول فروردین ماه امسال بر مبنای ضوابط پرداخت شده است.

علی احمدی ادامه داد: البته تعداد محدودی از فرهنگیان که خارج از کشور فعالیت می کنند یا فرهنگیان مامور به خدمت در ارگانهای دیگر یا افرادی که پاره وقت با آموزش و پرورش فعالیت می کنند در سیستم دیده نشده بود که همکاران ما در معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت در تلاش هستند که آنها را نیز جزو برنامه قرار دهند.

با یک گل در آموزش و پرورش بهار نمی شود

علی احمدی در پاسخ به این سئوال که اولویتهای شما در صورت ابقا در آموزش و پرورش در دولت دهم چیست، گفت: در آموزش و پرورش با یک گل هیچ گاه بهار نمی شود و لفظ مهمترین معنا ندارد چرا که در هر حوزه ای از آموزش و پرورش چالشهای فراوانی وجود دارد که ما برای پاسخگویی به آنها برنامه داریم.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات با همکاری فرهنگیان و معلمان حل خواهد شد و بخشی دیگر نیاز به همکاری سایر دستگاههای اجرایی از جمله مجلس و دولت دارد.