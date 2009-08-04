علیرضا نداف دبیر کمیته اذان اداره نغمات آئینی سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب 2 اذان از چهارده اذان ارائه شده به شورای عالی قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری فعالیت می کند خبر داد و گفت: قرار است دو اذان دیگر نیز ضبط مجدد شده و برای تصویب به شورای عالی قرآن ارسال شوند.

وی درباره تصمیم گیری در مورد سایر اذانهای تولید شده اظهار داشت که تعداد باقی مانده مشمول تجدید ضبط شده و در آینده نزدیک برای شورای عالی قرآن به منظور اعلام تصمیم نهایی ارائه می شوند.

نداف گفت: یکی از اذانهای مصوب شده اذان استاد محمد طنطاوی استاد مصری قرائت قرآن بود که یکی از ویژگیها روان بودن آن محسوب می شود و پس از اعمال اصلاحات تکنیکی که روی آن صورت گرفته مورد تصویب قرار گرفته است. اذان استاد طنطاوی مربوط به دهه 70 است که هنگام سفر وی به تهران برای شرکت در مسابقات بین المللی قرآن ضبط شده است.

دبیر کمیته اذان اداره نغمات دینی در ادامه با اشاره به اذان دیگری که تصویب شده اظهار داشت: دومین اذان با صدای علیرضا احمدی قاری ممتاز کشور از اراک است که تا کنون برای استان مرکزی مصوب شده اما اداره نغمات آئینی تلاش می کند سطح بالاتری از تصویب برای این اذان کسب کند.

وی با اشاره به معیارها و ویژگیهایی که شورای عالی قرآن برای اذانها درنظر گرفته گفت: این شورا تنها به کیفیت فنی، تجوید و صوت و لحن توجه نمی کند بلکه شخصیت افراد و کسوت آنها در تصویب اذان نقش دارد.

علیرضا نداف تأکید کرد: اذانهای تازه مصوب شده در برنامه رادیو قرار گرفته و اذان دیگر در استان اراک پخش می شود. همچنین اذانهایی که اخیرا از سوی این اداره رونمایی شده درحال حاضر درحال پخش در رادیو است که این اذانها متعلق به حاج محمدحسین سبزعلی، سعید طوسی و استاد حاج حمید الاجگردی بوده است.

دبیر کمیته اذان اداره نغمات دینی با تأکید بر اینکه تولید اذان در این اداره قطع نمی شود یادآور شد: فرآیند تصویب آن طولانی است.

وی همچنین به طرح نامگذاری روز اذان اشاره کرد و گفت: این مسئله که هنوز در مرحله طرح است از سوی محمدحسین صوفی معاون صدا مطرح شده و پیش بینی می شود روز فتح مکه و اذان گفتن بلال بر بام کعبه و در محضر پیامبر(ص) به عنوان روز اذان اعلام شود که این طرح هنوز نشده است.

نداف با ابراز تأسف از کنداکتور نویسی ضعیف سیما برای اذان گفت: در رادیو غیر ممکن است که اذانهای تکراری در یک لحظه از شبکه های مختلف پخش شوند اما این ویژگی در سیما مشاهده نمی شود. اذانهایی که اداره نغمات آئینی ارسال کرده هنوز در تقویم پخش سیما قرار نگرفته است.