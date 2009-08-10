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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۰

رامین به مهر خبر داد:

تصویب ادغام وزارت رفاه قطعی است

تصویب ادغام وزارت رفاه قطعی است

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت رفاه در چهار سال گذشته از قطعیت تصویب ادغام وزارتخانه های رفاه و بهداشت در این کمیسیون خبر داد.

دکتر شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه وزارت رفاه در حوزه سلامت نتوانسته نیازهای جامعه را برآورده کند.

موضوع تعیین سرانه درمان واقعی یکی از چالشهای جدی در حوزه سلامت است که وزارت رفاه با مخالفتهای خود به آن دامن زده است.

رامین با عنوان این مطلب که وزیر رفاه در خصوص افزایش سرانه درمان 88 به تنهایی در مقابل وزارت بهداشت و دولت ایستاد، گفت: قطعا این مشکل در دولت دهم حل خواهد و مجلس در اولین فرصت به وزارت رفاه فشار می آورد که نسبت به اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص کسر هفت درصد از دو ردیف حقوق کارکنان دولت بابت سهم صندوقهای بیمه اقدام کند.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی طرح ادغام وزارت رفاه با وزارت بهداشت گفت: موضوع ادغام وزارت رفاه با وزارت کار نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح است که هر دو پیشنهاد را بررسی خواهیم کرد.

کد مطلب 923534

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