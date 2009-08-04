جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان پسر کشور آغاز به کار کرد

دبیر جشنواره هنرهای نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این جشنواره هنرهای نمایشی ویژه پسران، 11 گروه نمایشی عروسکی و 12 گروه نمایش صحنه ای از سراسر کشور با یکدیگر رقابت می کنند.

سیدرضا نظری اظهار داشت: ایجاد حس اعتماد بین دانش آموزان، پرورش خلاقیتها و استعدادها، تقویت قوه تخیل دانش آموزان و ارائه الگوهای مناسب از جمله اهداف این جشنواره دانش آموزی است.

به گفته نظری، این گروه ها در دو بخش صحنه ای و عروسکی و در کانون طه و فخرالدین اسعد گرگانی به اجرای آثار نمایشی می پردازند.

دبیر این جنشواره بیان داشت: نمایشهای راه یافته به این جشنواره صبح و عصر در مکانهای یاد شده به روی صحنه می رود.

وی عنوان کرد: حدود 300 دانش آموز هنرمند از سراسر کشور در این جشنواره شرکت دارند.

این جشنواره تا 16 مرداد ماه ادامه دارد.