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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۴

در گرگان؛

جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان پسر کشور آغاز به کار کرد

جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان پسر کشور آغاز به کار کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: بیست و هفتمین جشنواره سراسری هنرهای نمایشی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه سراسر کشور صبح سه شنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز به کار کرد.

دبیر جشنواره هنرهای نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این جشنواره هنرهای نمایشی ویژه پسران، 11 گروه نمایشی عروسکی و 12 گروه نمایش صحنه ای از سراسر کشور با یکدیگر رقابت می کنند.

سیدرضا نظری اظهار داشت: ایجاد حس اعتماد بین دانش آموزان، پرورش خلاقیتها و استعدادها، تقویت قوه تخیل دانش آموزان و ارائه الگوهای مناسب از جمله اهداف این جشنواره دانش آموزی است.

به گفته نظری، این گروه ها در دو بخش صحنه ای و عروسکی و در کانون طه و فخرالدین اسعد گرگانی به اجرای آثار نمایشی می پردازند.

دبیر این جنشواره بیان داشت: نمایشهای راه یافته به این جشنواره صبح و عصر در مکانهای یاد شده به روی صحنه می رود.

وی عنوان کرد: حدود 300 دانش آموز هنرمند از سراسر کشور در این جشنواره شرکت دارند.

این جشنواره تا 16 مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 923535

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