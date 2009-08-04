پایگاه نظامی آمریکا را نپذیرفتیم/ گاز ارزان به اسرائیل نمی فروشیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت: "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر با تاکید بر مخالفت جدی قاهره با ایجاد پایگاه های نظامی در این کشور، اظهار داشت: تنها کشوری در منطقه هستیم که در آن پایگاه های نظامی خارجی وجود ندارد.

مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا

مبارک در گفتگو با سران احزاب مصر در استان دمیاط (180 کیلومتری شمال قاهره) افزود: با توجه به اینکه نمی خواهیم آینده مصر را در اختیار بیگانگان قرار دهیم، از مخالفت با هر پیشنهادی که اراده و آزادی کشوررا زیر سوال ببرد، کوتاه نمی آییم.

وی در اشاره به آمریکا، از مخالفت قاهره با ایجاد پایگاه نظامی قدرت های بزرگ در مصر و ورود برخی تجهیزات نظامی به این کشور خبر داد.

از سوی دیگر "احمد ابو الغیط" وزیر خارجه مصر در گفتگو با رسانه ها در قاهره از مخالفت این کشور با مشارکت در طرح سپر ضد موشکی واشنگتن خبر داد.

وی تاکید کرد: هیچ قصدی برای مشارکت در این طرح که دو هفته پیش "هیلاری کلینتون" اعلام کرده بود، نداریم.

پیش از این برخی گزارش ها از تمایل آمریکا برای توسعه سپر ضد موشکی در خاورمیانه با مشارکت قاهره خبر داده بودند.

گاز خیلی ارزان به اسرائیل نمی فروشیم!

رئیس جمهور مصر همچنین فروش گاز با قیمتی بسیار نازل به رژیم صهیونیستی را رد کرد و افزود: همواره قیمت فروش سوخت به دیگر کشورها را بررسی کرده و در آن تعدیلاتی را انجام می دهیم.

اعتراض قاهره به تل آویو

ابوالغیط همچنین درباره تحولات اخیر در فلسطین اشغالی اظهار داشت: در صورت تداوم شهرک سازی، تجاوز به حقوق مردم و اخراج فلسطینیان از خانه هایشان در قدس شرقی، به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت خواهیم کرد.

وی از اعتراض مصر به سفیر رژیم صهیونیستی در این باره خبر داد.