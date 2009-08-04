مخالفت ازبکستان با ایجاد پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، تاشکند مخالفت خود را با استقرار پایگاه جدید نظامی روسیه در جنوب قرقیزستان اعلام کرده و معتقد است که استقرار آن ممکن است به بی ثباتی در منطقه منجر شود.

وزرات خارجه ازبکستان اعلام کرده که حضور هم زمان نظامیان روسی و آمریکایی در قرقیزستان امکان آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید در منطقه را بیش از گذشته محتمل می کند.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه ازبکستان آمده است : تاشکند هیچ ضرورت و مصلحتی در اجرای برنامه های جدید استقرار پایگاه نظامی جدید روسیه در جنوب قرقیزستان نمی بیند .

پیش از این اعلام شده بود : در پی توافق قرقیزستان و آمریکا در خصوص استفاده واشنگتن از پایگاه نظامی ماناس، این کشور طی یک یادداشت تفاهم با روسیه نیز موافقت کرد تا به این کشور اجازه استقرار نیروهای بیشتر در خاکش را بدهد.

این یاد داشت تفاهم در تاریخ اول آگوست سال جاری در قرقیزستان بین "قربان بیک باقی اف" رئیس جمهوری این کشور و "دیمیتری مدودف" همتای روس وی به امضا رسید و استقرار نیروهای نظامی بیشتر روسیه در خاک قرقیزستان را در آینده امکان پذیر می کند.

روسیه هم اکنون در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دارد که تاکنون از این پایگاه به بدون پرداخت هزینه اجاره بها استفاده می کرد، اما اخیر دولت قرقیزستان خواستار پرداخت اجاره بها برای این پایگاه شده بود.

تحلیلگران بر این باورند که پس از توافق بیشکک - واشنگتن در خصوص پایگاه نظامی قرقیزستان و ادامه حضور نیروهای آمریکایی در ماناس برای پشتیبانی از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان روسیه بر آن شده است تا با افزایش نیروهای خود در قرقیزستان حوزه نفوذ آمریکا را محدودو کند.