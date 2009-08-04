راه اندازی موزه تخصصی تاریخ در منطقه ارسباران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: موزه ای که ضمن معرفی قدمت و عظمت تاریخی منطقه بتواند در توسعه فرهنگی و رونق گردشگری و ایجاد اشتغال موثر باشد، برای آشنایی با پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه بسیار ضروری است.

وی با اشاره به وجود آثار تاریخی و منحصر بفرد این منطقه افزود: منطقه ارسباران، محوطه تاریخی و باستانی مهمی به شمار می آید که سالهاست آثار باستانی و هزاران قطعه تاریخی از این منطقه به یغما رفته است.

فتحی پور بیان کرد: این امر اهمیت ایجاد موزه تخصصی و اداره میراث فرهنگی و گردشگری را برای ساماندهی و نظارت مستمر بر آثار منطقه را دو چندان می کند.

وی با اشاره به اینکه منطقه تاریخی ارسباران با محوطه ها و آثار تاریخی گوناگون، که تعداد محدودی از این آثار در فهرست آثار ملی ثبت شده باید با برنامه ریزی مناسب و هدفمند مورد حفاظت قرار ‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح پتانسیلهای ارسباران یادآور شد: جاذبه ‌های تاریخی و گردشگری و واقع شدن در شاهراه گردشگری استان و انبوهی از جذابیتهای گردشگری خصوصا قدمت تاریخی منطقه و وجود آثار باستانی در جای جای منطقه ارسباران لزوم توجه به تاریخ این خطه را دوچندان می کند.

وی اظهار داشت: منطقه ارسباران با وجود آثار تاریخی منحصر به فرد در شهرهای اهر، کلیبر، ورزقان نه تنها فاقد اداره میراث فرهنگی بوده بلکه در این منطقه از موزه ‌های مردم ‌شناسی، عشایر، صنایع دستی نیز اثری نیست.

فتحی پور با اشاره به فواید راه اندازی موزه منطقه ای ارسباران افزود: از آنجایی که تاریخ آدمی قدامت بس بلند دارد و هر چه زمان می گذرد، ما از آغاز خود دورتر می شویم بنابراین به همان اندازه معلومات ما نسبت به گذشته برای ما اهمیت قابل توجیهی می یابد .

وی عنوان کرد: آثار باستانی و هرگونه اشیای تاریخی از ارزش و قیمت بالایی برخوردار است و هیچ کشوری نیست که در حفظ میراثهای فرهنگی و تاریخی خویش تلاش نکند.