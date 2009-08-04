به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی بیست و پنجمین دوره مسابقات جام ملت های مردان آسیاست. این تیم صبح روز دوشنبه راهی چین شد تا از 15 مردادماه در تیانجین رقابت خود با 15 تیم دیگر شرکت کننده در این دوره مسابقات را آغاز کند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در آستانه اعزام این تیم به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جام ملت های مردان آسیا ابرازامیدواری کرد که هیچ مشکلی نتواند مانع از نتیجه گیری این تیم شود.

آمادگی زیاد و مشکلات کوچک

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در آستانه اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تیم کاملا آماده است. فقط از بابت آسیب‌دیدگی بازیکنان با مشکلات کوچکی روبرو شده‎ایم. مثل مصدومیت حامد سهراب‎نژاد که باعث شد در دو تورنمنت قطر و ویلیام جونز قادر به همراهی تیم نباشد.

نسبت به زمان ترومن تغییر کمی داشته ایم

وی با بیان اینکه عمده تغییرات تیم ملی نسبت به دو- سه سال گذشته و زمان حضور رایکو ترومن در ایران بیشتر در زمینه مسائل تاکتیکی بوده است اظهار داشت: در مجموع تیم امروز من نسبت به تیمی که دوستم در اختیار داشت تغییر زیادی نداشته است. فقط اینکه در راستای عملکرد بهتر بازیکنان و افزایش کارایی آنها تغییرات کوچک تاکتیکی در تیم ایجاد شده است. به طور مثال در مکانیزم حرکتی پست یک و 5 تغییراتی ایجاد شده است وگرنه کلیات تیم همان است.

با این مسئله هم کنار می‎آییم

وسلین ماتیچ تصریح کرد: تقریبا می‎توانم بگویم اگر آسیب‎دیدگی بازیکنانی مانند حامد سهراب‎نژاد، سامان ویسی و جابر روزبهانی پیش نمی‎آمد تیم ملی مشکل آنچنانی نداشت. اما این موضوع هم زیاد مهم نیست. باید با مشکلات کنار آمد.

بازیکنانی که درک بالایی دارند شانش بیشتری هم دارند

تجربه یا انگیزه جوانی؛ کدامیک در انتخاب نهایی بازیکنان یا گزینش آنها در مراحل قبلی تاثیر بیشتری داشته است؟

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال گفت: تقریبا می‌توانم بگویم درک بازیکنان بیشتر از این دو فاکتور تاثیر گذار است. برای من همیشه اینگونه بوده که بازیکنانی که موقعیت‎ها را بهتر درک کنند شانس بیشتری برای انتخاب شدن توسط من دارند.

مخالفت جدی با حضور بازیکنان غیربومی در ترکیب تیم‎های ملی

ماتیچ که در اعتراض به حضور بازیکنان غیرآسیایی در ترکیب تیم‏هایی مانند اردن و لبنان با رئیس توسعه بسکتبال فیبا و مسئول فنی و برگزاری رقابت‎های این فدراسیون جهانی مذاکراتی انجام داده است، می‎گوید به شدت مخالف این مسئله هستم اما نبایدحساسیتی نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: در منطقه خاصی از آسیا مانند محدوده فیلیپین تیم‎ها می‎توانند فقط از یک بازیکن خارجی بالای 19 سال در ترکیب خود استفاده کنند نه چند بازیکن خارجی. من نسبت به این موضوع انتقاد کردم اما در نهایت این به خود آسیایی‎ها بر می‎گردد که چگونه نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند یا با آن کنار بیایند.

ماتیچ و کاپیتان تیمش در آخرین روزهای تمرین پیش از اعزام به چین

به‎ خاطر موطلایی‎های آسیا از هدف خود کوتاه نمی‌آییم

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران ادامه داد: بالاخره تیم ملی با تیم باشگاهی تفاوت‎هایی دارد. با این حال برای ما فرقی نمی‎کند که در مسابقات قهرمانی آسیا تیم مقابلمان چه ترکیبی دارد یا اینکه چند بازیکن اروپایی موطلایی جذب کرده است. با همه آنها تا حد پیروزی رقابت می‎کنیم چون هدفمند هستیم و در اندیشه جهانی شدن. حضور این دسته از بازیکنان در ترکیب تیم‎های آسیایی نباید برای ما مشکل‎ساز شود. به خاطر آنها هرگز از هدف خود کوتاه نمی‎‏آییم.

جای "آیدین" خالی است

وسلین به از دست دادن آیدین نیکخواه بهرامی اشاره کرد و یادآور شد: شاید اگر او را همچنان دراختیار داشتیم این مشکلات رنگ کمتری به خود می‌گرفت. از دست دادن آیدین باخت بزرگی برای بسکتبال ایران بود. بازیکنی که می‌توانست به معنای واقعی کمک حال و کامل کننده ترکیب تیم باشد. با توجه به سوابقی که از او شنیدم و بازی‌هایی که دیدم اگر او بود مشکلات ما از این که هست خیلی کمتر بود.

باخت به شرقی‌ها را جدی نگرفتم

وی به شکست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل نمایندگان شرق آسیا در تورنمنت ویلیام جونز اشاره کرد و افزود: باخت به کره‌جنوبی و چین‎تایپه زمانی اتفاق افتاد که ما ترکیب کامل تیم را در اختیار نداشتیم. در دیدار مقابل کره حامد حدادی، اوشین ساهاکیان و حامد آفاق غیبت داشتند. دیدار با چین‎تایپه هم در شرایطی انجام شد که قبل از بازی 9 بازیکن ما در بیمارستان بستری بودند. در هر صورت نتایج آن رقابت‎ها اهمیت زیادی نداشت و آنها را جدی نگرفتم. در تایوان بیشتر به دنبال ارزیابی تیم بودم.

متکی به بازیکنان خاصی هستم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه تیم من هم مانند هر تیم دیگری به یک سری از بازیکنان اتکا دارد تاکید کرد: بازیکنانم همه خوب هستند. اما صد درصد به یکسری از آنها بیشتر متکی هستم و روی آنها حساب کرده‎ام. به طور حتم نبود آنها یا حتی در اختیار داشتن نصفه و نیمه آنها می‎تواند مشکل‎ساز شود.

به خاطر نداشتن این دو نفر متاسفم

ماتیچ به حذف هومن رضایی و سعید داورپناه از فهرست بازیکنان اعزامی به چین اشاره کرد و اظهار داشت: به خاطر نداشتن این دو بازیکن متاسفم. البته بالاخره باید سه بازیکن از فهرست تیم حذف می شدند و بدون شک کسانی که بهتر بودند از خطر خط خوردگی در امان ماندند. اما ای کاش می شد با بیشتر از 12 بازیکن در مسابقات شرکت کرد تا آنها هم خط نخورند. ضمن اینکه ما باید در آغاز بازی ها یک نفر دیگر را هم خط بزنیم.

افت محسوس حامد حدادی

ماتیچ با اشاره به کارآیی بازیکنی مانند حامد حدادی در ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران گفت: البته پس از بازگشت از آمریکا افت این بازیکن کاملا محسوس بود. حامد در آمریکا به سختی تمرین کرد اما از آنجا که زیاد به بازی گرفته نشد از میزان آمادگی‌اش کاسته شد. اگر حدادی در شرایط کاملا ایده‎آل بود مجموعه تیم جلوتر از موقعیت امروزش بود. البته اطمینان دارم او بازی به بازی بهتر می‎شود. همان طور که نسبت به روز نخست بازگشتش بهتر شده است.

دستمان پیش آسیایی‎ها رو نشده است

وی به حضور تیم ملی بسکتبال در تورنمنت های بین المللی قطر و چین تاپیه و مصاف با بسیاری از حریفان آسیایی در این دو رویداد اشاره کرد و اظهارداشت: با اینکه در تمام دیدارها قدرتمندانه ظاهر شدیم اما اجازه ندادیم دستمان برای حریفان رو شود. ما در هیچ مسابقه ای با ترکیب اصلی بازی نکردیم. در مورد ترکیب تیم و عملکرد بازیکنان نکات ناشناخته ای برای دیگر تیم های آسیا گذاشتیم تا بتوانیم آنها را در چین غافلگیر کنیم. هرچند این پیش بینی را می کنیم که آنها هم چنین برنامه ای داشته باشند.

از حالا به فکر نیمه نهایی مسابقات هستیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با اطمینان از حضور این تیم در جمع چهار تیم برتر مسابقات جام ملت‎های مردان آسیا گفت: دیدار اول در مرحله مقدماتی سخت است. تایوان تاکتیک ناآشنایی دارد. اما این بازی هم به اندازه دیدارهای مرحله نیمه‎نهایی سخت نیست. ماموریت اصلی ایران در این مرحله انجام می‎شود. ما باید جهانی شویم و چه بهتر اینکه این سهمیه را با حضور در فینال به دست آوریم.