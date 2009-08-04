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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

کتابهای راهنما میان زائران خانه خدا در ماه رمضان توزیع می‌شود

کتابهای راهنما میان زائران خانه خدا در ماه رمضان توزیع می‌شود

بر اساس پیش‌بینیهای انجام شده طی ماه مبارک رمضان قرآن و کتابهای راهنما میان زائران خانه خدا توزیع خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، دکتر محمد بن ناصر الخزیم معاون رئیس کل امور مسجدالحرام با اشاره به آمادگی مسجدالحرام برای برگزاری موسم حج در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: هر سال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اقداماتی در راستای خدمت رسانی به زائران خانه خدا انجام می شود.

وی این اقدامات را در راستای ایجاد آرامش، طمأنینه و ایجاد فضای عبادی داخل مسجدالحرام و اطراف آن خواند تا سطح خدمت به زائران خانه خدا ارتقاء یافته و در اطلاع رسانی نسبت به امور دینی آنها سهیم شوند.

دکتر الخزیم افزود: قرار است میان زائران خانه خدا در موسم حج در ماه مبارک رمضان قرآن و کتابهای راهنما توزیع شود.

کد مطلب 923551

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