به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، دکتر محمد بن ناصر الخزیم معاون رئیس کل امور مسجدالحرام با اشاره به آمادگی مسجدالحرام برای برگزاری موسم حج در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: هر سال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اقداماتی در راستای خدمت رسانی به زائران خانه خدا انجام می شود.

وی این اقدامات را در راستای ایجاد آرامش، طمأنینه و ایجاد فضای عبادی داخل مسجدالحرام و اطراف آن خواند تا سطح خدمت به زائران خانه خدا ارتقاء یافته و در اطلاع رسانی نسبت به امور دینی آنها سهیم شوند.

دکتر الخزیم افزود: قرار است میان زائران خانه خدا در موسم حج در ماه مبارک رمضان قرآن و کتابهای راهنما توزیع شود.