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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۳

قائم مقام ایران خودرو:

سایتهای داخلی و خارجی ایران خودرو تعطیل نمی شود

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو با تاکید بر اینکه هیچ سایت داخلی و خارجی ایران خودرو تعطیل نمی شود، گفت: تمامی سایتهای داخلی ایران خودرو سود آور هستند و برنامه های برای تولید محصولات جدید در این سایتها تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، میر جواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و محصول ضمن رد زیان ده بودن سایتهای داخلی گفت : سایتهای ایران خودرو در داخل کشور درراستای سیاستهای  کلان دولت و تمرکززدایی راه اندازی شده است .

وی تصریح کرد : براساس ارزیابی های  مجدد ،  سایتهای داخلی ایران خودرو زیان آور نیستند.

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و محصول با اشاره به دوسایت فعال داخلی ،  ایران خودرو خراسان و تبریز اظهارداشت : در سایت ایران خودرو خراسان وتبریز تولید محصولات جدید  تدارک دیده شده است  .

سلیمانی تصریح کرد : درسایتهای کرمانشاه ، بایل و شیراز به ترتیب تولید خودرو ون ، محصولی از خانواده سمند و یک نوع کامیون برنامه ریزی شده است .

قائم مقام مدیر عامل درکیفیت و محصول تاکیدکرد : ایران خودرو انتظاردارد دراستان هایی که این شرکت درحال راه اندازی خطو ط تولید است ، منابع استانی جهت بهره برداری هرچه سریعتراین سایت ها تزریق شود  .

وی با اشاره به اینکه هیچ بحثی درمورد تعطیلی سایت های داخلی ایران خودرو مطرح نیست ، خاطر نشان ساخت : مدیریت ایران خودرواز توسعه فعالیت های سودآور در این سایت ها حمایت می کند .

سلیمانی با اشاره به  برخی از خبرها درخصوص تعطیلی  سایتهای خارجی یاد آورشد : با برنامه ریزی های دقیق به عمل آمده هیچ سایت داخلی و خارجی تعطیل نمی شود بلکه با اجرای برنامه ای مدون سود آوری تمام سایتها افزایش یافته و به فعالیت های خود ادامه خواهندداد .

کد مطلب 923560

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