سایتهای داخلی و خارجی ایران خودرو تعطیل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، میر جواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و محصول ضمن رد زیان ده بودن سایتهای داخلی گفت : سایتهای ایران خودرو در داخل کشور درراستای سیاستهای کلان دولت و تمرکززدایی راه اندازی شده است .

وی تصریح کرد : براساس ارزیابی های مجدد ، سایتهای داخلی ایران خودرو زیان آور نیستند.

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و محصول با اشاره به دوسایت فعال داخلی ، ایران خودرو خراسان و تبریز اظهارداشت : در سایت ایران خودرو خراسان وتبریز تولید محصولات جدید تدارک دیده شده است .

سلیمانی تصریح کرد : درسایتهای کرمانشاه ، بایل و شیراز به ترتیب تولید خودرو ون ، محصولی از خانواده سمند و یک نوع کامیون برنامه ریزی شده است .

قائم مقام مدیر عامل درکیفیت و محصول تاکیدکرد : ایران خودرو انتظاردارد دراستان هایی که این شرکت درحال راه اندازی خطو ط تولید است ، منابع استانی جهت بهره برداری هرچه سریعتراین سایت ها تزریق شود .

وی با اشاره به اینکه هیچ بحثی درمورد تعطیلی سایت های داخلی ایران خودرو مطرح نیست ، خاطر نشان ساخت : مدیریت ایران خودرواز توسعه فعالیت های سودآور در این سایت ها حمایت می کند .

سلیمانی با اشاره به برخی از خبرها درخصوص تعطیلی سایتهای خارجی یاد آورشد : با برنامه ریزی های دقیق به عمل آمده هیچ سایت داخلی و خارجی تعطیل نمی شود بلکه با اجرای برنامه ای مدون سود آوری تمام سایتها افزایش یافته و به فعالیت های خود ادامه خواهندداد .