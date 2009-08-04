روش ویژه و جدید رئیس ایرانی انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در درمان میگرن

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن گویورون رئیس انجمن جراحی پلاستیک آمریکا و پروفوسور دانشگاه بیمارستان مرکز پزشکی کلولند در اوهایو که یکی از بزرگترین جراحان عمل "کشیدن و جوانسازی پوست صورت" در دنیا به شمار می رود در تحقیقاتی که در ژورنال علمی انجمن جراحی پلاستیک آمریکا منتشر کرد اظهار داشت این جراحی که در حدود یک ساعت به طول می انجامد می تواند از هر هشت نفر حداقل در یک نفر مشکل سردردهای میگرنی را به طور کامل حل کند.

درمان میگرن به طور معمول از طریق مصرف داروهای ضد التهابی انجام می شود اما این درمان بسیار طولانی مدت بوده و می تواند عوارض جانبی متعددی برای بیمار ایجاد کند.

به گفته رئیس ایرانی انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در اغلب موارد، میگرن با التهاب یکسری از عصبهای گردن، صورت و سر ارتباط دارد.

به گزارش مهر، پروفسور بهمن گویورون در دوره عملهای جراحی جوانسازی پوست صورت (لیفتینگ) تنها مقداری از لایه های چربیهای زیر پوست را که برای یکسری از ماهیچه های صورت ایجاد مزاحمت می کنند را خارج کرد. این چربیها عامل التهاب عصبهای تری جمینال این ناحیه هستند.

به گفته این دانشمند ایرانی، برداشتن این لایه های چربی نه تنها از نظر جراحی زیبایی نتایج بهتری در بر خواهد داشت بلکه موجب تمدد اعصاب ماهیچه های صورت و از بین رفتن حالت التهابی عصبها و درد ناشی از آن می شود.

وی در این خصوص توضیح داد: "بعضی از بیماران پس از جراحی هیچ عارضه جانبی را نشان نمی دهند و حتی در فاصله پنج سال نیز هیچ نشانه ای از بازگشت دوباره سردردهای میگرنی را بروز نمی دهند به طوری که در 57 درصد موارد بیماران، حملات میگرنی به صورت کامل از بین می روند."

به گزارش مهر، دکتر بهمن گویورون تا مارس 2010 رئیس دوره ای انجمن جراحی پلاستیک آمریکا خواهد بود. وی در سال 1971 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و درحال حاضر اولین رئیس خارجی یک مرکز پزشکی معتبر آمریکا به شمار می رود.