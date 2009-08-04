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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۸

کرسی دائمی قرائت قرآن در سه استان کشور افتتاح می‌شود

کرسی دائمی قرآئت قرآن‌کریم از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانهای لرستان، اردبیل و ایلام افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه کرسیهای قرائت قرآن کریم در استان لرستان  20 مرداد، اردبیل 22 مرداد و ایلام 26مرداد برگزار می شود.

برای برپایی جلسات هفتگی قرائت قرآن کریم در این استانها ، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآن کریم، این کرسیها را به این استانها اهدا کرده است.

مراسم قرائت قرآن در این استانها از این پس بصورت هفتگی و در مسجد جامع شهر برگزار شده و از قاریان ممتاز کشور جهت قرائت قرآن در این جلسات دعوت می شود.

این طرح با کمک اداره کل ارشاد استانها اجرا می شود، هزینه سالانه این جلسات از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور پرداخت می شود.

کد مطلب 923566

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