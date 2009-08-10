منتظر پاسخ شورای عالی ترافیک برای سرویس رسانی به مدارس هستیم

"حسین تیموری کرمانی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستور العمل جامعی را برای مهرماه و آغاز سال تحصیلی به شورای عالی ترافیک ارایه کردیم و همچنان منتظر پاسخ این شورا برای فعالیت تاکسی ها هستیم.

این مقام مسئول در سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی آمادگی کامل برای خدمات رسانی تاکسی ها به دانش آموزان به عنوان سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید را دارد اظهارداشت: 95 هزار دستگاه تاکسی در تهران وجود دارد که برای سرویس رسانی به مدارس آماده هستند.

تیموری کرمانی بیان داشت: در سال تحصیلی گذشته 4 هزار و 500 تاکسی به دانش آموزان خدمات رسانی کردند که امیدواریم در سال تحصیلی جدید شاهد حضور گسترده تر تاکسیها باشیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: خانواده دانش آموزان با مراجعه به تاکسیرانی خواستار سرویس مدارس هستند تا بتوانند فرزندانشان را با اطمینان خاطر راهی مدرسه کنند اما از آنها می خواهیم که پس از تصویب شورای عالی ترافیک به دفاتر منطقه ای 22 گانه تاکسیرانی شهر تهران مراجعه کنند.