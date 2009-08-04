مفتح به مهر خبر داد: ذخیره سازی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب

محمد صادق مفتح در گفتگو با مهر با اشاره به تلاشهای وزارت بازرگانی برای تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان و هفته های منتهی به آن گفت: امسال نیز با همکاری و هماهنگی اصناف برنامه ریزی های جدی بر روی تامین کالاهای مورد نیاز مردم صورت گرفته و هم اکنون کشور به لحاظ ذخیره سازی کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: از سوی دیگر ذخیره سازی هایی بر روی اقلامی نظیر برنج، روغن، کره، پنیر و سایر اقلام صورت گرفته است که به نظر می رسد با وجود توزیع گسترده، مشکلی به لحاظ قیمتی نیز وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای ویژه و توزیع در سطح شهر نیز از جمله کارهایی است که برای دسترسی راحت مردم به اقلام صورت می گیرد. از سوی دیگر جلسات متعددی با اصناف برگزار شده است که براساس آن هماهنگی برای توزیع اقلام صورت گرفته و نگرانی وجود ندارد.

تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی

همچنین سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تمهیدات این وزارتخانه برای ماه مبارک رمضان تاکید کرد:‌ هیچگونه نگرانی برای توزیع به موقع گوشت و مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار و فروشگاهها وجود ندارد.

محمد حسین انصاری فرد در گفتگو با مهر گفت :‌ وزارت جهاد کشاورزی با اعمال تمهیداتی مناسب آمادگی توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در روزهای ماه مبارک رمضان را دارد.

وی با اشاره به اینکه محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز از جمله کالاهای اساسی و ضروری مردم به خصوص در ماه رمضان است، افزود‌: متناسب با تقاضا ، توزیع تخم مر غ به اندازه نیاز است و در حال حاضر با هیچ تغییر قیمتی در تولید آن روبرو نیستیم.

انصاری فرد با اشاره به تقاضای بازار نسبت به سایر محصولات مذکور گفت : ‌توزیع مرغ و گوشت قرمز منجمد در میادین میوه و تره بار از 20 روز پیش آغاز شده است که این توزیع نه تنها در میادین بلکه در فروشگاههای بزرگ ازجمله رفاه ، شهروند و اتکا به طور مستمر عرضه می شود.

تعاونی های مصرف کارمندی و گارگری از جمله جایگاههای توزیع مرغ و گوشت قرمز منجمد با نرخهای مصوب است .

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در ادامه متذکر شد :‌ این توزیع به موقع و آگاهانه سبب شد که افزایش قیمت در این چند مورد محصول که مورد استفاده ضروری وروزانه مردم می باشد به وجود نیاید .

وی در ادامه به نرخهای مصوب این دو محصول اشاره داشت و گفت :‌هر کیلو مرغ منجمد 2 هزار تا 2 هزار و 100 تومان و گوشت قرمز مخلوط هر کیلو 5هزار تومان در فروشگاهها و میادین میوه به فروش می رسد.

انصاری فرد در ادامه با تاکید بر اینکه این محصولات با کیفیت مطلوب و بالا و همچنین با رعایت موازین کاملا بهداشتی بسته بندی و مورد عرضه قرار گرفته که استقبال مردم از خرید این محصولات نسبت به سالهای قبل افزایش قابل چشمگیری داشته است .

ذخیره سازی مرغ

وی در خصوص ذخیره سازی مرغ افزود :‌ میزان ذخیره سازی این محصول بی سابقه است و میزان توزیع نسبت به تولید هیچ مشکلی ندارد و تا هر اندازه که نیاز باشد مانعی برای تولید و در نتیجه توزیع وجود ندارد.

همچنین انصاری فرد به ظرفیت تولید مرغ در کشور اشاره کرد و گفت :‌ ماهانه 120هزار تن مرغ تولید می شود که این میزان در ماه شعبان بدلیل تقاضای زیاد به 135 هزار تن رسد و با تدابیری که اندیشیده شده است تولید کنندگان قادر می باشند این رقم رادر ماه رمضان به حد اکثر برسانند .

گرد و غبار خرما را هم خسته کرد

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش مصرف خرما در ماه مبارک رمضان افزود :‌ طبق سالهای گذشته خرما یکی از محصولات پر مصرف در ماه مبارک رمضان است که خرما نیز مانند سایر محصولات کشاورزی دستخوش شرایط آب و هوایی است .

وی متذکرشد :‌ متاسفانه در ماههای اخیر شاهد گرد وغبار و آلودگی هوا در بیشتر شهرهای ایران هستیم که این در زمان شروع برداشت این محصول در برخی از شهرستانها می باشد.

انصاری فرد در ادامه تصریح کرد:‌ این آلودگی تاثیر زیادی بر روی کیفیت و در نتیجه بسته بندی و عرضه آن دارد چراکه مردم استقبال زیادی از محصولات بی کیفیت ندارند و این امر سبب می شود که مقداری از خرماهای با کیفیت به طبع نیاز با افزایش قیمت روبرو شود ولی سعی ما در حفظ میزان توزیع و عرضه و قیمت این محصول و سایر محصولات کشاورزی به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان است.