مسعود سلامی فیلمبردار این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری به تازگی به پایان رسیده و مراحل فنی با سرعت انجام می‌شود تا "خواب‌های دنباله‌دار" به جشنواره فیلم کودک همدان برسد. این فیلم تجربه متفاوت در کارنامه من است. بخشی که در رویا می‌گذرد رنگی و بخش واقعی فیلم رنگ کمتری دارد. استفاده از نور و رنگ برای رسیدن به فضایی خاص در فیلم ساختمان بصری ویژه‌ای در فیلم به وجود آورده است.

وی ادامه داد: همکاری با گروهی حرفه‌ای در کنار کارگردانی با‌تجربه من را به نتیجه کار در "خواب‌های دنباله‌دار" امیدوار می‌کند. شتابی که در تولید این فیلم داشتیم باعث نشد ارزش‌های یک اثر سینمایی را نادیده بگیریم.

فیلمبردار فیلم سینمایی "بیست" گفت: مدتی پیش فیلمبرداری فیلم "نیش و زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند را به پایان رساندم، همکاری در این فیلم برای من که بیشتر فیلم‌های هنری را فیلمبرداری کرده‌ام تجربه خوبی بود. "نیش و زنبور" یک کمدی متفاوت با گروهی حرفه‌ای است که با کمدی‌های رایج سال‌های اخیر تفاوت دارد.

سلامی افزود: احتمالا به زودی به گروه سازنده فیلم سینمایی "هیچ" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی ملحق می‌شوم و فیلمبرداری این فیلم را بر عهده می‌گیرم.

مسعود سلامی فیلمبرداری فیلم‌های سینمایی "آنجا"، "آدم" و "ساکنین سرزمین سکوت" را در کارنامه دارد.