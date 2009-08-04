طرح حمایت از نخبگان دانش آموزی از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده در کنفرانس نظام خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش که عصر روز دوشنبه در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: طبق این ایده دانش آموزان نخبه و دارای استعدادهای برتر باید در مدارس عادی توسط معلمانشان شناسایی شوند و در همان کلاسها مورد تعلیم و تربیت ویژه قرار گیرند.

وی ادامه داد: معلمان باید در این طرح دانش آموزان نخبه کلاس خود را از تکالیف عادی معاف کنند و به آنها تکالیف فوق العاده دهند.

وی نبود مدارس ویژه استعدادهای برتر و عدم امکان ایجاد آن در روستاها و تمام مناطق را علت پیشنهاد این طرح خواند و اظهار کرد: بدین ترتیب نخبگان دانش آموز از همان سالهای ابتدایی شناسایی می شوند و با این شکل از تعلیم و تربیت به سالهای بعد منتقل می شوند.

واعظ زاده با تاکید بر اینکه این طرح با همین تشکیلات موجود باید اجرا شود، گفت: برای اجرای طرح شهاب نیاز به تعریف ماموریت جدید در آموزش و پرورش نیست.

وی در ادامه به نقشه جامع علمی کشور و جایگاه آموزش و پرورش در آن اشاره کرد و گفت: این نقشه طی آبان ماه سال گذشته تدوین شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته است و تا زمانی که کلیات آن تصویب نشود نمی توان جایگاه آموزش و پرورش را در آن مشخص کرد.

وی با اشاره به گسترش رسانه های جمعی و فناوری اطلاعات طی سالهای گذشته و نقش آن در تعلیم و تربیت دانش آموزان گفت: با این وجود این رسانه ها نمی توانند هیچ کمکی به ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان داشته باشند و این مدارس هستند که باید این نقش را ایفا کنند.

واعظ زاده ادامه داد: آموزش و پرورش باید طبق سند چشم انداز 1404 نیروهای خود را برای کسب رتبه اول در خاورمیانه تربیت کند که برای رسیدن به آن نیاز به تحول در آموزش و پرورش داریم. ولی هم اکنون این سئوال مطرح است که تحول باید از کجا آغاز شود آیا باید در محتوای کتب درسی تغییر ایجاد کنیم یا ساختار اداری را تغییر دهیم .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: به نظر من باید برای تغییر و تحولات در آموزش و پرورش به سراغ حلقه آخر یعنی دانش آموز و معلم رفت و ارتباط این دو را با یکدیگر بهبود بخشید.

وی تاکید کرد : مسئولان آموزش و پرورش نبایند سعی کنند مشکلات این وزارتخانه را از فاصله های دور آغاز کنند چرا که این شکل از تحول بسیار طولانی است.

واعظ زاده با بیان اینکه برای ایجاد تحول نباید ساختارهای اداری را تغییر داد یا تشکیلات جداگانه ای را ایجاد کرد افزود: ما فرصت زیادی برای ارائه مبانی ذهنی و چارچوبهای جدید نداریم و نباید خود را در قید تشریفات قرار دهیم چرا که رقبا بسیار از ما جلوتر هستند.