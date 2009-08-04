تقابل جامعه جهانی با سیاست خطرناک رژیم اسرائیل برای یهودی سازی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که اخراج فلسطینی ها از قدس شرقی توسط مسئولان رژیم صهونیستی تاسف آور است.

وی در یک کنفرانس خبری مشترک با "ناصر جوده" همتای اردنی خود در واشنگتن خاطرنشان کرد: تخریب منازل فلسطینی ها در قدس شرقی برخلاف تعهدات اسرائیل است.

در همین راستا وزارت امور خارجه نروژ در بیانیه ای اخراج فلسطینی ها از قدس شرقی را محکوم و اعلام کرد: این امر به ضرر روند صلح است.

در این بیانیه آمده است: اخراج فلسطینی ها از قدس نقض قطعنامه های بین المللی به شمار می رود.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید از اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در اخراج دو خانواده فلسطینی از قدس شرقی اعلام کرد: تخریب خانه ها و توسعه شهرک ها در قدس شرقی از نظر قوانین بین الملل اقداماتی غیر قانونی به شمار می رود.

در این بیانیه گفته شده است که رژیم صهیونیستی درخواست های جامعه بین الملل مبنی بر پرهیز از اقدامات تحریک آمیز در قدس شرقی را نادیده می گیرد.

اتحادیه عرب نیز در بیانیه ای اقدام مذکور رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد: این اقدامات سیاست های اسرائیل در زمینه یهودی سازی قدس و اجرای شعار یهودی بودن این رژیم را توسعه می دهد.

در این بیانیه ادعای کاذب رژیم صهیونیستی مبنی بر یهودی بودن ملک فلسطینی ها در قدس شرقی را رد و اعلام کرد: این اقدامات با هدف یهودی سازی قدس، توسعه شهرک ها و تخریب عمدی روند صلح صورت می گیرد.

خاطرنشان می شود که نظامیان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با یورش به دو خانواده حنون و غاوی که از سال 1956 در منطقه شیخ جراح سکونت داشتند آنها را از خانه اخراج کردند. این دو خانواده شامل 70 فلسطینی از جمله 51 کودک بود.

این اخراج در حالی صورت گرفت که فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازی در سرزمین های اشغالی هر روز بیشتر می شود. "شیخ جراح" یکی از قدیمی ترین و حساس ترین محله های عرب نشین در بیت المقدس است که مقامهای رژیم صهیونیستی از چندی پیش این منطقه را برای ساخت هتل در نظر گرفته بودند.