به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نمایشگاه بازیهای رایانه ای سرزمین من با ارائه جذابترین وسایل بازی و با حضور تولیدکنندگان بازیهای رایانه ای افتتاح شده است.
در این نمایشگاه نشریات تخصصی بازیها، بازیهای رایانه ای سالم، مرکز بازیهای نمونه، تکنولوژیهای برتر، نمایشگاه کاریکاتور بازیهای رایانه ای و دو هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کودک با موضوعات تخصصی کودکان و نوجوانان شامل همه ردههای گروههای سنی ارائه شده است.
نمایشگاه بازیهای سرزمین من در محل نمایشگاههای بینالمللی همدان تا 14 مردادماه همه روزه از ساعت 16 تا 22 پذیرای بازدید علاقمندان است.
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