سانحه رانندگی در قزوین 5 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این سانحه که شامگاه دوشنبه در سه راهی رحیم آباد حوالی بخش خرمدشت روی داد، یک دستگاه وانت نیسان با یک دستگاه سواری سوزوکی به شدت با یکدیگر برخورد کردند که این سانحه پنج کشته و دو زخمی برجای گذاشت.

شدت حادثه به حدی بود که پس از برخورد، هردو خودرو آتش گرفتند که بلافاصله ماموران آتش نشانی در محل حاضر شدند و آتش را مهار کردند اما چهار سرنشین سواری و یک سرنشن وانت جان خود را از دست دادند.

در این سانحه دلخراش، رانندگان هردو خودرو نیز مجروح و برای مداوا به مراکز درمانی قزوین منتقل شدند.

سرنشینان جان باخته خودروی سواری همگی از یک خانواده هستند.

علت سانحه سرعت بیش از حد و سبقت غیر مجاز اعلام شده است.