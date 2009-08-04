مهدی فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنیاد ملی نخبگان هر ساله از بین برترین های کنکور سراسری تعدادی را تحت پوشش قرار می دهد. از برگزیدگان گروه آزمایشی علوم ریاضی 20 نفر اول، از برگزیدگان گروه آزمایشی علوم تجربی 10 نفر اول، از برگزیدگان علوم انسانی 10 نفر اول و از برگزیدگان گروه آزمایشی هنر پنج نفر اول مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: نحوه انتخاب این افراد بر مبنای 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل است.

افزایش مقرری تحصیلی ماهیانه برترینهای کنکور

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان اعطای مقرری تحصیلی به صورت ماهیانه را یکی از جوایز بنیاد ملی نخبگان به برترینهای کنکور سراسری اعلام کرد و گفت: این مقرری از مهرماه از طرف بنیاد ملی نخبگان به برترینهای کنکور پرداخت می شود. میزان این مقرری در سالهای گذشته 100 هزار تومان بوده است که بر اساس آخرین مصوبه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان 10 تا 20 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این جایزه عنوان جایزه سطح دو بنیاد ملی نخبگان را دارد به مهر گفت: از آنجا که کسب رتبه های بالای کنکور یک افتخار ملی است جایزه ای که از طرف بنیاد به افراد تعلق می گیرد، جایزه سطح 2 است در صورت کسب مقام بین المللی علمی این جایزه به سطح 1 ارتقا می یابد.

پرداخت مقرری به برترینهای کنکور تا پایان تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ادامه می یابد

وی افزود: همچنین بر اساس آخرین مصوبات هیئت امنا مقرری از امسال برای دوره های بعدی تحصیلی این افراد نیز استمرار خواهد داشت. یعنی اگر دانشجویان برتر در مقاطع کارشناسی ارشد نیز ادامه تحصیل دهند تا انتهای این دوره به شرط اینکه وضعیت تحصیلی شان مناسب باشد پرداخت مقرری ادامه می یابد.

پرداخت کمک هزینه، معرفی به مقاطع بالاتر تحصیلی و تسهیلات نظام وظیفه

فخرایی پشتیبانی از برترینهای کنکور از طریق پرداخت کمک هزینه برای ارائه مقالات، معرفی به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و تسهیلات نظام وظیفه از طریق اجرای پروژه تحقیقاتی در حین تحصیل را از دیگر تسهیلات بنیاد به برترینهای کنکور عنوان کرد.

سفر عمره برای برترینهای کنکور

وی اظهار داشت: سفر عمره مفرده توسط کاروانهایی که بنیاد ملی نخبگان راه اندازی می کند و آشنایی با پروژه های اساسی کشور و بازدید از آنها نیز برای این افراد تدارک دیده می شود.

ارائه جایزه استایاران جوان

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان جایزه استادیاران جوان را نیز بخش دیگر از جوایز بنیاد عنوان کرد و گفت: اگر این برترینها تا مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهند از این جایزه بهره مند خواهند شد.