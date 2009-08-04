توزیع البسه بین 100 تیم فوتبال در آبادان و خرمشهر

محمدعلی شیرالی سازمان منطقه آزاد اروند به خبرنگار مهر در آبادان گفت: سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری اداره های تربیت بدنی شهرهای آبادان و خرمشهر اقدام به خرید و تحویل البسه کامل ورزشی برای حدود 100 تیم فوتبال این دو شهرستان در رده های مختلف سنی کرده است.



شیرالی افزود: برای تهیه و تحویل این البسه ورزشی مبلغ 750 میلیون ریال از محل بودجه فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند هزینه شده است که این لوازم ورزشی بین تیمهای فوتبال رده نونهالان، نوجوانان و جوانان توزیع شده است.

وی بیان کرد: به منظور پیشبرد اهداف فرهنگی - ورزشی دو شهر آبادان و خرمشهر، سازمان منطقه آزاد اروند اقدام به اعزام تیمهای مختلف ورزشی از جمله فوتبال، کونگ فو، تکواندو و ... به مسابقات کشوری و بین المللی کرده است.



شیرالی اضافه کرد: برگزاری مسابقات ورزشی از قبیل همایش پیاده روی خانوادگی، تیراندازی با کمان، فوتسال و مسابقه فوتبال پیشکسوتان با همکاری ادارات تربیت بدنی شهرهای آبادان و خرمشهر از دیگر برنامه های ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند برای این دو شهر است.



معاون اجرایی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به پتانسیلهای ورزشی در آبادان و خرمشهر گفت: با توجه به وجود این استعدادها در این دو شهر، با برگزاری چنین برنامه هایی می توان موجب توسعه و پیشرفت ورزش در دو شهر آبادان و خرمشهر شد.