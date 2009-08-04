بیمه ها باعث می شوند بیمار مجبور به تهیه دارو از بازار آزاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی شب گذشته در حاشیه مراسم تقدیر از دست اندرکاران اورژانس کشور در سالن همایشهای رازی گفت: بر اساس مصوبه مجلس بیمه ‌ها باید ظرف مدت 3 هفته پس از ارائه اسناد مراکز درمانی، 60 درصد مبلغ را پرداخت کنند و پس از 3 ماه تمام مبلغ را بپردازند اما این مصوبه اجرا نمی‌شود و وزارت بهداشت به این موضوع معترض است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر اینکه بیمه ها هر ماه 25 درصد پیش پرداخت داشته باشند، گفت: این پیشنهاد را برای اجرا در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد داده ایم.

حافظی با اظهارتاسف از اینکه با گذشت 5 ماه از سال 88 هنوز پرداختی به بیمارستانها صورت نگرفته است، از بدهی 500 میلیارد تومانی بیمه ‌ها به بیمارستانهای دولتی کشور از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

وی ادامه داد: بیمه ‌ها معتقدند تامین منابع با تاخیر صورت می ‌گیرد که این تاخیر متوجه بیمارستانها می ‌شود و ممکن است منجر به این شود که مراکز درمانی نسخه ‌های دارویی به بیمار بدهند و از او بخواهند که دارو را از بازار آزاد تهیه کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد: در این صورت فضای فیزیکی بیمارستانها دچار آسیب می ‌شود و پرداختها به پرسنل نیز با تاخیر صورت خواهد گرفت.

وی افزود: مراکز درمانی در حال حاضر با چنگ و دندان خود را نگه می ‌دارند و مجبورند معادل تعرفه دولت را محاسبه و هنگام ترخیص از بیمار نقدی دریافت کنند و در نهایت برگه بیمه را به بیمار تحویل داده و از او بخواهند تا خود برای دریافت مبلغ پرداختی خود به بیمه ها مراجعه کند.