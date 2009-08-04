نمایشگاه خیابان هنر در قزوین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی بانوان هنرمند شامل شمع سازی، حصیر بافی، سفال گری، خوشنویسی روی سفال، سنگ و تنه درخت، گریم صورت، آشپزی ایرانی، کارگاه قالیبافی و گلیم، لباسهای سنتی، ساخت لوازم تزئینی از مواد دور ریختنی، صنایع دستی، غرفه کودک و نوجوان، مجموعه های تزئینی در 15 غرفه عرضه شده است.

نمایشگاه خیابان هنر با هدف آشنایی مردم با هنرمندان و رشته های مختلف هنری که کمتر شناخته شده اند و نیز ورود اشیا هنری به منازل و کمک به رونق اقتصادی بانوان هنرمند برپا شده است.

این نمایشگاه تا 20 مرداد ماه در خانه فرهنگ میردادماد دایر است.

همچنین از 22 تا 30 مرداد ماه نمایشگاه خیابان هنر در شهرک مهدیه قزوین برپا و در پایان از سه غرفه برتر تقدیر خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: به منظور پرکردن اوقات فراغت خانواده ها در ایام تابستان 110 برنامه متنوع هنری، ورزشی و گردشگری در مناطق مختلف برگزار خواهد شد.

وی افزود: 20 برنامه ورزشی، 25 برنامه گردشگری و تفریحی و 65 برنامه فرهنگی از جمله برنامه هایی است که برای خانواده ها در نظر گرفته شده است.

وزیری نژاد یادآور شد: در برنامه های گردشگری و هنری 6 گروه هنرمند به صورت ثابت و سیار با حضور در بوستانهای مختلف شهر از جمله پارک الغدیر، گلزار و شهید مطهری، کاروانهای امید، شهرمن شهر بهشت، مهد ایران، مهمان محله و نمایش خیابانی در محله های جنوب و غرب شهر قزوین زمینه بهره مندی گروه های مختلف مردم از برنامه های تابستانی فراهم شده است.

وی سفر به مناطق دیدنی خارج از استان از جمله شمال کشور، کاخ سعد آباد و برخی مناطق دیدنی تهران، راه اندازی بازارچه های هنر و نمایشگاه های خیابانی ویژه خانواده ها را از برنامه های دیگر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین عنوان کرد و گفت: در مدت 10 شب برگزاری برنامه های خیابانی بیش از 10 هزار نفر از مردم از این برنامه ها استقبال کردند.

وزیری نژاد گفت: در میلاد خجسته حضرت قائم (عج) کوهپیمایی بزرگ خانواده با اهدا جوایز ارزنده به 213 نفر برگزار خواهد شد.