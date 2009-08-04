محتوای آموزشی کودکان در مهدهای کشور یکسان سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسین جوادی صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی یکسان سازی محتوای آموزشی کودکان در بهزیستی گرگان افزود: اکنون یکسان سازی محتوای آموزشی کودکان صفر تا سه ساله در مهدهای کودک در دست اجرا است.

جوادی اظهار داشت: علاوه بر این محتوای آموزشی کودکان سه تا شش ساله نیز در مهدهای کودک از سال آینده تهیه و یکسان سازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفتهای فراوان در زمینه رشد کودکان، بیشتر ابعاد جسمی آنها مورد توجه قرار گرفته و از نظر پزشکی به این موضوع توجه شده است.

به گفته جوادی، این در حالیست که 80 درصد رشد مغزی کودکان در دوران خردسالی شکل می گیرد و از این رو طراحی یک داخله علمی و سیستماتیک برای رشد و یکپارچه سازی کودکان ضروری است.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور بیان داشت: با توجه به اهمیت دوره خردسالی به ویژه دوره صفر تا سه سالگی، اقدام به طراحی و تدویین بسته آموزشی مخصوص این گروه شده است که این بسته دارای سرفصلهایی مانند آشنایی با مفاهیم رشد در دوره شیرخوارگی و نوپایی در چهار حوزه جسمانی، شناختی، زبانی، هیجانی و اجتماعی است.

وی یادآورشد: در فصل های بعدی این کتاب فعالیتهای آموزشی در هریک از حیطه های ذکر شده برای ارتقای تواناییهای کودک معرفی می شود که مربی با استفاده از آن در یک دوره زمانی فعالیتها را اجرا می کند.

مدیرکل بهزیستی گلستان نیز گفت: ارتقای کیفیت خدمات یاددهی، یادگیری مهدکودکها برای گروه سنی کودکان صفر تا سه ساله از اهداف اجرای این طرح است.

اصغر باقری افزود: طرح یکسان سازی محتوای آموزشی کودکان سفر تا سه ساله در سال گذشته در این استان به صورت پایلوت اجرا شده است.