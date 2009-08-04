پرداخت یارانه نقدی به 5 دهک/ حذف جدول قیمتگذاری حاملهای انرژی

محمد رضا فرزین در گفتگو با مهر با یادآوری دو جلسه جداگانه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسات دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر علی لاریجانی بر تفاهم مشترک دولت و مجلس برسر لایحه هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرده بودند که در جلسه دوشنبه هفته جاری این کمیسیون نیز این نظرات موثر واقع شد.

تجدیدنظر در مصوبات کمیسیون ویژه

وی افزود: در جلسه دوشنبه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با تجدیدنظر در برخی مصوبات این کمیسیون، سرانجام دیدگاه های دولت و مجلس به هم نزدیک شد و طرفین نیز به توافق رسیدند.

پرداخت یارانه نقدی به 5 دهک

فرزین پرداخت یارانه نقدی به تعداد دهکها را از اختلافات گذشته دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون ویژه مجلس با تجدید نظر در مصوبه قبلی خود، مقرر کرد به جای دو دهک، پنج دهک یارانه نقدی دریافت کنند، ضمن اینکه قرار است این موضوع به صورت تدریجی و تا پایان برنامه پنجم به نظام جامع تامین اجتماعی تغییر یابد که این پیشنهاد مورد قبول دولت نیز بود.

حذف جدول قیمتگذاری حاملهای انرژی

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به نظام قیمت گذاری حاملهای انرژی اشاره کرد و خبرداد: در جلسه روز دوشنبه هفته جاری کمیسیون ویژه مجلس پیشنهاد حذف جدول قیمت گذاری حاملهای انرژی مطرح شد که با دوسوم آرا مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش مهر، کمیسیون ویژه مجلس در مصوبه قبلی خود مقرر کرده بود دولت قیمت حاملهای انرژی را در سال مطابق جدولی که این کمیسیون مصوب کرده است، تهیه کند. در این جدول، قیمت حاملهای انرژی و قیمتهای تبعیضی آن تصویب شده است.



فرزین در عین حال گفت: کمیسیون ویژه مجلس محدودیتی در این بند اعمال کرده است که براساس آن، دولت باید قیمت حاملها را به گونه ای تعیین کند که درآمد حاصل از این محل سالیانه بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان شود.

قیمت گاز طبیعی

وی پیشنهاد قیمت گاز طبیعی در جلسه روز دوشنبه هفته جاری کمیسیون ویژه مجلس مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: بر همین اساس، در این جلسه پیشنهاد شد به منظور تشویق سرمایه گذاران، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی به ازای هر متر مکعب برای مدت 10 سال حداقل 10 درصد زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی به کشورهای حاشیه خلیج فارس تعیین شود که این پیشنهاد با دوسوم آرا به تصویب رسید.

شهرداریها و دهداریها هم افزوده شدند

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد شهرداریها و دهداریها نیز به بند ج ماده 6 لایحه هدفمندکردن یارانه ها که به اختصاص منابع به تولیدکنندگان اختصاص دارد، افزوده شود تا اگر آنان از بابت این موضوع زیان دیدند، مبالغی پرداخت شود.

به گفته وی، در ابتدا در ماده ششم لایحه آمده بود که 30 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به تولیدکنندگان اختصاص یابد که براساس مصوبه جدید کمیسیون ویژه مجلس، کلمه "حداقل" نیز به این ماده افزوده شد.

تصویب پیشنهاد اتاق ایران

فرزین اعلام کرد: پیشنهاد اتاق ایران برای پیش بینی تدوین آئین نامه ای برای نحوه هزینه کرد منابع مربوط به ماده ششم لایحه نیز در کمیسیون ویژه مجلس به تصویب رسید و مقرر شد در این باره کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد، صنایع، کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو و کشور و همچنین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، روسای اتاق ایران و تعاون مرکزی تشکیل شود.

وی تصریح کرد: دولت در لایحه در نظر گرفته بود که سرانه یارانه نان اقشار روستایی 20 درصد سرانه اقشار شهری باشد که کمیسیون ویژه مجلس تصویب کرد به این بند لایحه نیز عبارت " و شهرهای زیر 10 هزار نفر" بعد از اقشار روستایی افزوده شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در پایان ابراز امیدواری کرد مصوبات اخیر کمیسیون ویژه مجلس درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها در صحن علنی به تصویب برسد تا دولت در اجرا دچار مشکل نشود.