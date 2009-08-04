جوانان ایران بخت صعود به مرحله بعد مسابقات جهانی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تیم های ملی واترپلو روز سه شنبه با بیان این مطلب گفت: یونان، مونته نگرو ،مصر و دومینیکن در گروه تیم جوانان ما در مسابقات جهانی کرواسی قرار دارند که کشورهای فوق از سطح بالایی برخوردار هستند. در این بین یونان و دومینیکن خیلی قوی هستند اما اگر تیم ما بتواند به دو پیروزی در این رقابت ها دست یابند شانس بسیاری برای حضور در بین 12 تیم برتر دارد.



وی ادامه داد: در حال حاضر 17 بازیکن در اردوی مشترک با مجارها قراردارند تا خود را برای رقابت های جهانی آماده کنند در واقع این آخرین تمرین جدی آنها با یک حریف خوب اروپایی خواهد بود وامیدواریم بچه ها در این بازی ها نتایج خوبی کسب کنند.



غفوری در پاسخ به این سئوال که چرا تیم های جوانان ما نتایج خوبی کسب می کنند اما همین بازیکنان وقتی وارد تیم ملی بزرگسلان می شوند نمی توانند مثل گذشته از آنها استفاده کرد، گفت: این مشکل برای اکثر رشته های ورزشی ما وجود دارد و دلایل متعددی دارد. مهم ترین دلیل آن این است که افراد در سنین جوانی تمام تمرکز و قدرتشان را برروی ورزش می گذارند اما همین که وارد بزرگسالی می شوند مشکلات اجازه نمی دهد بر روی ورزش تمرکز کنند چون برایشان درآمدزایی ندارد.