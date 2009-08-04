به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، وزارت فرهنگ مصر با اشاره به وضعیت اخیر موزه هنرهای اسلامی در قاهره اظهار داشت: توسعه و بازسازی این موزهپس از چند سال به پایان رسیده و تا 2 ماه دیگر افتتاح می شود.

فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر با اشاره به اینکه در توسعه و ترمیم موزه از جدیدترین وسایل، دستگاهها و تجهیزات مدرن استفاده شده است، تصریح کرد: دستگاههای نوری و زنگ و چراغ هشدار به تازگی نصب شده اند. بیمه موزه و آثار موجود در آن نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین طراحی موزه به گونه ای صورت گرفته که متناسب با گنجینه های باستانی و هنری باشد.

وی افزود: این موزه یکی از بزرگترین موزه های جهان خواهد بود که مجموعه ای آثار تاریخی اسلامی اعم از چوبی، آجری، معدنی، شیشه ای و بلوری و پارچه ای از تمامی کشورهای اسلامی در تمامی عصرها در آن نگهداری می شود.

دکتر زاهی حواس دبیرکل شورای الی آثار تاریخی مصر با بیان اینکه در این موزه بیش از 100 هزار قطعه آثار تاریخی و هنری نگهداری می شود، یادآور شد: این آثار شامل مجموعه های متنوع از هنرهای اسلامی از هند، چین، ایران، شام، مصر، شمال آفریقا و اندلس هستند.

این موزه به عنوان بزرگترین موزه هنرهای اسلامی جهان برای نخستین بار در سال 1320 ( 1903 میلادی) در یکی از مشهورترین میدانهای قاهره در کنار زیباترین و مجلل ترین ساختمانی با معماری اسلامی باقیمانده از عصرهای اسلامی ساخته شد.