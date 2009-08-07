به گزارش خبرنگار مهر، دوره سیزدهم جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی سنتی برای اولین بار میزبان بخش قهوه‌خانه بود که در کافه‌ تریای مجموعه تئاتر شهر با فضایی سنتی پذیرای علاقمندان گونه‌های مختلف نمایش ایرانی نظیر نقالی، سخنوری، ترنابازی و نقل موسیقیایی شد.

استقبال مخاطبان عام و خاص از این بخش به حدی بود که دبیر جشنواره از برنامه‌ریزی برای اجرای مستمر آثار در طول سال خبر داد. اما این برنامه بعد از گذشت حدود دو سال هنوز محقق نشده است. ابتدا قرار بود در روزهای پایانی هفته کافه‌ تئاتر شهر میزبان بخش قهوه‌خانه باشد، اما این کار به سرانجام نرسید.

سپس به گفته محمدحسین ناصربخت قرار شد این برنامه در ایام پایانی هر هفته در تماشاخانه سنگلج اجرا شود که این امر نیز محقق نشد. دوره چهاردهم جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی برگزار شد و استقبال مخاطبان و خانواده‌های علاقمند حال و هوایی خاصی به فضای باز مجموعه تئاتر شهر داد که نشانگر علاقه ذاتی هنردوستان ایرانی به آئین و سنت‌های کهن ایرانی است.

برنامه‌های میدانی، قهوه‌خانه، شبیه‌خوانی و پاتوق سنتی کودک از موفقترین بخش‌های جشنواره تئاتر آئینی سنتی بود و امید می‌رود مدیران و مسئولان قدر این استقبال مردمی را بدانند و با یک برنامه‌ریزی مناسب فضا و امکانی برای اجرای مستمر آئین و سنت‌های ایرانی فراهم کنند تا هر چه بیشتر شاهد جذب و حضور مخاطبان تئاتر و علاقمندان به آئین و سنت باشیم.