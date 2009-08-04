تعویق بازیهای کشورهای اسلامی به دلیل شیوع آنفلوانزای A

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی شب گذشته در حاشیه مراسم تقدیر از دست اندرکاران اورژانس پیش بیمارستانی در سالن همایشهای رازی گفت: با توجه به اینکه شیوع این ویروس در کشورهای منطقه افزایش یافته است، وزارت بهداشت از سازمان تربیت بدنی خواسته است که این بازیها به تعویق بیفتد.

مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی مهر ماه امسال به میزبانی تهران برگزار می شود.

وزیر بهداشت همچنین از پیگیری لغو عمره رمضان خبر داد و افزود: با توجه به طولانی مدت بودن زمان سفر عمره رمضان و همچنین شلوغی بیش از حد زائران خانه خدا در این ایام، از سازمان حج و زیارت خواسته ایم که محدودیت در برگزاری عمره رمضان اعمال نماید.

این در حالی است که دکتر حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز روز گذشته از توافق اعضای این کمیسیون با مسئولان وزارت بهداشت برای توقف عمره رمضان خبر داده بود.

لنکرانی با تاکید بر اینکه وضعیت بیماری آنفلوانزای نوع A در کشورمان به مراتب بهتر از سایر کشورهای منطقه است، گفت: حدود 55 درصد مبتلایان به این ویروس پس از عزیمت به عمره دچار بیماری شدند و مابقی افرادی هستند که پس از مسافرت به کشورهای خارجی به ویژه تایلند و تماس با مبتلایان در آن کشورها به این بیماری مبتلا شده اند.

وزیر بهداشت در خصوص تصمیم گیری برای اعزام زائران به حج تمتع گفت: در این خصوص هنوز بررسی ها ادامه داد و زمان کافی برای تصمیم گیری داریم.