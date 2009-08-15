شکارچیان مسلح حیات وحش پارک ملی گلستان را منقرض می کنند

رمضانعلی قائمی فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب گفت: به چند دلیل این روزها شاهد از بین رفتن جمعیت حیات وحش در پارک ملی گلستان هستیم که مهمترین آن به کمبود نیروی انسانی متخصص و دلسوز و فعال بر می گردد و متاسفانه پارک ملی گلستان از این معضل رنج می برد.

این متخصص امور زیستگاهها و فعال محیط زیست، افزود: نیروی انسانی فعال در سالیان گذشته به دلایل مختلف بازنشسته و یا از کار بی کار شده و یا به جاهای دیگر منتقل شده اند و جایگزینی برای آنان تدارک دیده نشده است با این حال نیروهای فعال امروز در حداقل هستند و فقدان مدیریت صحیح نیز در این پارک مشاهده می شود.

رئیس اسبق پارک ملی گلستان اضافه کرد: امروز بعضی از پاسگاههای حفاظتی مسئول حفاظت از آب و خاک و چشمه ها و حیات وحش پارک هستند که باید با پدیده های مخرب مختلف مبارزه کنند مثل ورود غیر مجاز افراد و شکارچیان که امروزه با فقدان این مدیریت مواجه هستیم و افراد به دلیل کافی نبودن پرسنل خسته اند و پارک ملی از این طرق به شدت آسیب دیده است.

این متخصص محیط زیست دلیل دیگر تخریب پارک ملی گلستان را سلاحهای زیادی دانست که در اطراف پارک ملی در دست افراد مختلف است و از نظر حفاظتی این مجموعه زیست محیطی را با مشکل مواجه ساخته است و دارد حیات وحش پارک را به شدت ویران می کند و نمونه آن را می توان کاهش چشمگیر میش و قوچ در سالیان اخیر دانست که مهمترین دلیل آن شکار بوده است.

قائمی همچنین فقدان آموزش نسل جدید و امروزی برای حفاظت از این پارک بین المللی را دلیل دیگری برای تهدید جدی تلقی کرد و افزود: جوامع محلی که نقش تعین کننده ای در مدیریت پارک و جلوگیری از آسیبهای وارده دارند آموزش داده نمی شوند و سازمانهای غیر دولتی در این خصوص اجازه فعالیت ندارند یا فعالیتی نمی کنند در حالی که مناطق حفاظت شده طبیعی، پناهگاهها، حیات وحش، ذخیره گاهها و... دارای مشکلات فراوانی است و هر روز شاهد تخریب روزافزون آنها هستیم.

-----------------------------

عکس: ابوطالب ندری