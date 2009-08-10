امید به آزادی 8500 زندانی در نوزدهمین جشن گلریزان

سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 8500 زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌ها گفت : این زندانیان شامل محکومان دیه ، نفقه ، مهریه و چکهای غیر کلاهبرداری هستند که امید است با برگزاری جشن گلریزان زمینه آزادی درصد بالایی از آنها فراهم شود.

سال گذشته 7‌ هزار و 207 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند و در حال حاضر، 8500 زندانی جرائم غیر عمد در زندانها بسر می برند.

در سال 86 ؛ بالغ بر 5/6 میلیارد تومان و در سال 85 نیز 3 میلیارد و 800 میلیون تومان در جشنهای گلریزان از سوی مردم خیر جمع آوری شد.

مدیر عامل ستاد دیه کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار مورد نیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را بالغ بر 150 میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور درباره برگزاری جشنهای گلریزان گفت: در سال گذشته 190 جشن گلریزان برگزار شد و امسال نیز این مراسم در تمامی استانهای کشور برگزار خواهد شد.