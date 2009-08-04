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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

علی احمدی:

تصمیم گیری ستاد مبارزه با آنفلوآنزای نوع A درباره تعطیلی مدارس

تصمیم گیری ستاد مبارزه با آنفلوآنزای نوع A درباره تعطیلی مدارس

وزیر آموزش و پرورش از تصمیم گیری ستاد مربوط به شیوع آنفولانزای نوع A درباره تعطیلی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه کنفرانس نظام خلاقیت و نوآوری در وزارت آموزش و پرورش که عصر دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که با باز شدن مدارس آنفلوآنزای نوع A افزایش می یابد و درباره امکان تعطیلی مدارس گفت: هم اکنون تا شروع رسمی کار مدارس بیش از یک ماه و نیم فرصت داریم و تصمیم گیری در این زمینه زود است.

وی با بیان اینکه ستادی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری درباره جلوگیری از شیوع این بیماری تشکیل شده است گفت: آموزش و پرورش نیز در این ستاد عضویت دارد و هم اکنون در مرحله ای هستیم که برای عموم مردم اطلاع رسانی می شود و با توجه به روند پیشرفت این بیماری مرتب جلسه تشکیل می شود و اگر لازم باشد در زمینه تعطیلی مدارس نیز تصمیم می گیریم.

کد مطلب 923623

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