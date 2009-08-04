تصمیم گیری ستاد مبارزه با آنفلوآنزای نوع A درباره تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه کنفرانس نظام خلاقیت و نوآوری در وزارت آموزش و پرورش که عصر دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که با باز شدن مدارس آنفلوآنزای نوع A افزایش می یابد و درباره امکان تعطیلی مدارس گفت: هم اکنون تا شروع رسمی کار مدارس بیش از یک ماه و نیم فرصت داریم و تصمیم گیری در این زمینه زود است.

وی با بیان اینکه ستادی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری درباره جلوگیری از شیوع این بیماری تشکیل شده است گفت: آموزش و پرورش نیز در این ستاد عضویت دارد و هم اکنون در مرحله ای هستیم که برای عموم مردم اطلاع رسانی می شود و با توجه به روند پیشرفت این بیماری مرتب جلسه تشکیل می شود و اگر لازم باشد در زمینه تعطیلی مدارس نیز تصمیم می گیریم.