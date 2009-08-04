استفاده بهینه از امکانات دستگاه های دولتی در کاهش هزینه ازدواج ضروری است

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمان هشتمین استان جوان کشور است و بیش از 36.7 درصد جمعیت استان جوان هستند باید در زمینه برنامه ریزی برای حل مشکلات این قشر اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: ازدواجهای پرهزینه به دلیل فرهنگ غلط در جامعه و اشتغال همچنان مهمترین مشکل جوانان به شمار می رود.

روحی عنوان کرد: فرهنگسازی مناسب در راستای افزایش ازداوجهای آسان و کم هزینه ضروری است که در این زمینه همکاری دستگاه های فرهنگی الزامی است.

وی همچنین استفاده بهینه از امکانات دستگاه های مختلف و در اختیار قرار دادن این امکانات با هزینه اندک نیز بسیاری از مشکلات قشر جوان را برطرف می کند.

وی با اشاره به اینکه 927 هزار و 717 نفر جوان در کرمان وجود دارد، گفت: سازمان جوانان استان در بحث اوقات فراغت و در برنامه های خود دو هدف مهارت و نشاط را برای جوانان دنبال می کند.

روحی بیان کرد: در بحث اوقات فراغت مهمترین بخش خانواده ها هستند که باید با برنامه ریزی درست و هدف دار فرزندان خود را به سمت پر بار کردن این اوقات سوق دهند و بر اساس علاقمندی فرزندانشان بهترین انتخاب را انجام دهند که منتج به مهارت و نشاط شود.

وی ادامه داد: امسال از طرف سازمان ملی جوانان سایت اوقات فراغت طراحی شده که اطاعات تمامی دستگاه ها و همه پایگاه های اوقات فراغت از جمله اطلاعات هزینه ای اطلاعات کلاسها در آن به ثبت می رسد و همه اقشار جامعه می توانند بر اساس لیستهای موجود در سایت دست به انتخاب بزنند.

روحی اضافه کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش و بسیج بیشترین حجم اوقات فراغت را با برگزاری کلاسهای آموزشی و تفریحی را به خود اختصاص داده اند.