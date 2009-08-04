هزینه ساخت سپر موشکی مشترک آمریکا و ژاپن 3.1 میلیارد دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش از این هزینه ساخت این سپر موشکی دو میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام شده بود یعنی 700 میلیون دلار از هزینه فعلی پائین تر.

در همین رابطه دریادار "براد هایکز" مدیر اجرایی سپر موشکی مشترک آمریکا و ژاپن که توسط شرکت دفاعی "ریتون" آمریکا و مهندسان ژاپنی در حال ساخت است، گفت : این موشکهای رهگیر "جریان بازی" را برای هر ارتشی تغییر می دهند و از همین رو نظامیان موشکهای به کار رفته در این سیستم را "جانور" نام گذاشته اند.

به گفته این فرمانده آمریکایی، موشکهای به کار فته در این سپر، از نوع SM-3IIA بوده و در سال 2014 آزمایش می شوند قابلیت استقرار در خشکی و دریا را داشته و از قابلیت های آن این است که برای یک کشتی امکان حفاظت از ژاپن را در برابر سه کشتی فراهم می کند.

گفته می شود هزینه ساخت این سپر موشکی به صورت نصف نصف از سوی طرفین تامین می شود.

به نوشته رویترز، انگیزه اصلی ژاپن از همکاری با آمریکا برای ساخت سپر موشکی مشترک، آزمایش موشکهای بالستیک کره شمالی بر فراز ژاپن در آگوست 1998 بود.

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ژاپن، سپر دفاع موشکی مذکور شامل نصب موشکهای قاره پیما با کلاهکهای هسته ای و نیز زیر دریاییهای اتمی خواهد بود.

قرار است سپر موشکی که از زمان جنگ سرد در آمریکا مستقر شده و هم اکنون برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از خاورمیانه به کار گرفته می شود، به عنوان بخشی از همکاریهای دو کشور در این زمینه به کار گرفته شود. ژاپن به دلیل توافقات بین المللی مجاز به استفاده از سلاحهای اتمی در خاک خود نیست.