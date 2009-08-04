57 پروژه مدرسه سازی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

محمدصادق قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک زیربنای این پروژه ها را 63 هزار و 492 متر مربع دانست و افزود: این پروژه ها در صورت ابلاغ اعتبارات مورد نیاز از کلیه منابع اعتباری آماده خواهند شد.

وی پروژه های در دست اجرای این اداره در سال جاری را 302 پروژه در قالب 904 کلاس با زیربنای 197 هزار و 983 هزار متر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: 121 پروژه در قالب 39 کلاس و زیربنای 18 هزار و 493 متر مربع از پروژه های منابع استانی است.



وی ادامه داد: 13 پروژه در قالب 62 کلاس با زیربنای 10 هزار و 219 متر مربع از پروژه های مشارکتی، پنج پروژه در قالب 21 کلاس درس و زیربنای 10 هزار و 68 مترمربع از پروژه‌های منابع مردمی، پنج پروژه‌ با زیربنای سه هزار و 892 متر مربع از منابع ملی و سه پروژه در قالب 34 کلاس و زیربنای پنج هزار و 68 متر مربع از پروژه های بنیاد برکت است.

قائمی بیان کرد: 136 پروژه تخریب و بازسازی در قالب 705 کلاس درس و زیربنای 142 هزار و 272 متر مربع از محل منابع ذخیره ارزی آغاز شده که تاکنون بالغ بر 94 پروژه با 374 کلاس به صورت کامل به بهره برداری رسیده است.



وی در ادامه با اشاره به هزار و 948 مدارس شهری و روستایی استان با 9 هزار و 972 کلاس درس گفت: از این تعداد 856 مدرسه با چهار هزار و 273 کلاس نیازمند مقاوم سازی، 481 مدرسه با سه هزار و 57 کلاس دارای استحکام و 612 مدرسه با دو هزار و 642 کلاس تخریبی هستند.