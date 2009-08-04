چهار عضو بدن یک جوان مرگ مغزی در کرمان اهداء شد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خانواده بیماری که به دلیل بروز سانحه دچار مرگ مغزی شده بود و امیدی به بازگشت مجدد بیمار وجود نداشت چهار عضو بدن بیمار را اهداء کردند.

وی عنوان کرد: دو کلیه، کبد و پانکراس "محمد هلیل رودی" برای پیوند به بیماران نیازمند فرستاده شد که کلیه ها به دو بیمار دیالیزی در بیمارستان افضلی پور کرمان پیوند زده شد.

دهقان افزود: کبد این بیمار نیز برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد اما به زودی امکان پیوند کبد در کرمان نیز مهیا خواهد شد.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازی درخصوص پیوند اعضاء در جامعه می تواند در صورت بروز مرگ مغزی برای فرد حادثه دیده جان چندین بیمار را نجات دهد.



