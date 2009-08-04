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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

چهار عضو بدن یک جوان مرگ مغزی در کرمان اهداء شد

چهار عضو بدن یک جوان مرگ مغزی در کرمان اهداء شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فوق تخصص پیوند اعضاء در کرمان از اهدای چهار عضو بدن یک جوان مرگ مغزی به بیماران نیازمند خبر داد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خانواده بیماری که به دلیل بروز سانحه دچار مرگ مغزی شده بود و امیدی به بازگشت مجدد بیمار وجود نداشت چهار عضو بدن بیمار را اهداء کردند.

وی عنوان کرد: دو کلیه، کبد و پانکراس "محمد هلیل رودی" برای پیوند به بیماران نیازمند فرستاده شد که کلیه ها به دو بیمار دیالیزی در بیمارستان افضلی پور کرمان پیوند زده شد.

دهقان افزود: کبد این بیمار نیز برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد اما به زودی امکان پیوند کبد در کرمان نیز مهیا خواهد شد.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازی درخصوص پیوند اعضاء در جامعه می تواند در صورت بروز مرگ مغزی برای فرد حادثه دیده جان چندین بیمار را نجات دهد.


 

کد مطلب 923642

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