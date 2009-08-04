274 هزار هکتار از وسعت خراسان جنوبی تحت حمایت محیط زیست است

شهرام فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند از وجود چهار منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ بیرجند، درمیان، شاسکوه قاین و مظفری فردوس در استان خبر داد و افزود: همچنین تالاب کجی نمکزار نهبندان و دشت اسفدن قاین نیز از جمله مناطق شکار ممنوع استان هستند.

وی همچنین منطقه خدا آفرید، عشق آباد، درح، لشکرگاه و جیک و زیدر را از جمله مناطق پیشنهادی شکار ممنوع استان برشمرد و اظهار داشت: منطقه آهنگران پیشنهادی حفاظت شده، مناطق کفتر کوه و رباط شور جزو منطقه پیشنهادی پناهگاه حیات وحش در استان هستند.

فداکار با بیان اینکه از مجموع جانوران موجود در تنوع زیستی استان، هفت گونه در معرض انقراض هستند، عنوان کرد: عقاب طلایی، هوبره، بالابان، شاهین، بحری، پلنگ و گور ایرانی از جمله گونه های در معرض انقراض بوده که برای حفاظت از آنها باید برنامه ریزی بیشتری شود.

وی سارگپه پابلند، سارگپه معمولی، کرکس، دلیجه، شاه بوف، مرغ حق جنوبی، جغد کوچک، کراکال، گربه وحشی، گربه پالاس، روباه شنی، آهو، جبیر، قوچ و میش، کل و بز را از جمله گونه های جانوری تحت حمایت و حفاظت شده محیط زیست خراسان جنوبی برشمرد.

فداکار در خصوص اقدامات انجام شده جهت حفظ گونه های جانوری و گیاهی استان، خاطرنشان کرد: احداث سایت پرورش، تکثیر و احیا گونه های در حال انقراض نظیر آهو، جبیر و گور ایرانی و حفاظت از زیستگاه های آنها از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست استان برای حفظ گونه های جانوری و گیاهی استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی عنوان کرد: پیگیری ارتقا سطح منطقه تالاب کجی نمکزار نهبندان از شکار ممنوع به پناهگاه حیات وحش در اولویت اول و سپس اقدام در خصوص ارتقا سایر مناطق پیشنهادی از جمله فعالیتهای در دست اجرا این اداره کل است.

فداکار به وجود مناطق شکار در استان اشاره کرد و بیان داشت: در کلیه شکارگاه های استان به جز مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع، براساس دستورالعمل صادره از سازمان مرکزی پروانه شکار پرنده و یا چهار پا صادر می شود.

وی اضافه کرد: سازمان مرکزی با در نظر گرفتن وضعیت حیات وحش استان (جمعیت، وجود و یا عدم وجود بیماری در حیات وحش و ...) و در خواست پیشنهادات این اداره کل و سایر ادارات کل استانها نسبت به تنظیم دستورالعمل صدور پروانه شکار اقدام می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های این اداره کل جهت جلوگیری از انقراض گونه های جانوری، یادآور شد: این اداره جهت جلوگیری از شکار بی رویه حیات وحش با اعزام ماموران به گشت و کنترل مستمر مناطق پرداخته و با صدور کارت شناسایی همیار محیط زیست را فراهم می کند.