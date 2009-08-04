به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز دوشنبه ۱۹ مرداد برگزار می شود و طی آن محمود معتقدی و عنایت سمیعی درباره این کتاب صحبت خواهند کرد.

"صداهای پرشورتر" دربرگیرنده نقدهای مشیت علایی بر شعر شاعران معاصر ایران است.

کوه و کلاغ (درآمدی بر شعر احمد شاملو)، تندرکیا و شاهین او و هوشنگ ایرانی و سوررئالیسم ایرانی از جمله نقدهایی است که در این کتاب آمده است.

"صدای پرشور" برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ از سوی انتشارات اختران به بازار آمد.

این نشست ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، رو به روی ورزشگاه شهید شیرودی، کوچه اردلان ، شماره 25 برگزار می‌شود.