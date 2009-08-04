به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگان، مترجمان، محققان، هنرمندان و ناشران می توانند دو نسخه از آثار خود را که از سال 1384 به بعد برای نخستین بار منتشر شده، به نشانی دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

تمامی داستانهای بلند، رمان، مجموعه داستانهای کوتاه و تک داستانهای چاپ شده در مجموعه داستانها برای مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال همچنین کتابها و تک مقالات پژوهشی با موضوع قصه های قرآنی در این جشنواره مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند.

نویسندگان و صاحبان فیلمنامه و نمایشنامه های قرآنی که در 30 سال پس از انقلاب اسلامی در موضوع قصه های قرآنی نوشته شده یا تبدیل به فیلم و نمایشنامه شده باشد، می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

دبیرخانه سومین جشنواره قصه های قرآنی در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و ولی عصر(عج)، خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، پلاک 40 واقع است.