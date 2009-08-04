توزیع گسترده گوشت گوسفندی به زودی آغاز می شود

سیدکاظم صمدی در گفتگو با مهر گفت: هیچگونه نگرانی از بابت تامین گوشت مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان وجود ندارد و تمامی تمهیدات برای شکستن قیمت بازار و توزیع گسترده اقلام اتخاذ شده است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: این اطمینان را به مردم می دهیم که به میزانی که نیاز داشته باشند بتوانند گوشت مورد نیاز خود را تامین کنند این درحالی استکه با مغازه های سطح شهر نیز هماهنگی برای ارائه گوشت گوسفندی به قیمت مصوب صورت گرفته است.

صمدی با خودداری از اعلام قیمت مصوب گوشت گوسفندی در ایام ماه مبارک رمضان گفت: نرخها مصوب شده است و قطعا در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و نیز میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی سطح شهر نیز گوشت به نرخ مصوب توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی هایی نیز با کامیونهای یخچال دار برای توزیع مستقیم گوشت گوسفندی صورت گرفته است که به نظر می رسد با مجموعه تمهیدات بتوان قیمتها را کنترل کرد.