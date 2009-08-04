به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران در مالزی با بیان این خبر گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، هماهنگی‌های صورت گرفته و نیز اطلاعات دریافتی، جشن نیمه شعبان، میلاد امام عصر (عج ) در بین علاقمندان حضرت در ایالات و شهرها در مراکز فرهنگی شیعیان مالزی، در جمع ایرانیان مقیم و اجتماعات دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی، برگزار می‌گردد.

وی افزود: جشن نیمه شعبان با برنامه‌های متنوع در کوالالامپور و در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه یو. پی . ام ، در شهر جهور در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه یو. تی . ام و در شهر پیننگ در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه یو. اس. ام مالزی برگزار خواهد شد.