سفر بیل کلینتون به پیونگ یانگ/ حمایت روسیه از تحریم بیشتر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "بیل کلینتون" عصر روز دوشنبه وارد پیونگ یانگ شد.

هدف اصلی از سفر رئیس جمهور اسبق آمریکا به کره شمالی مذاکره با مقامات پیونگ یانگ درباره وضعیت دو خبرنگار آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی است.

این دو خبرنگار آمریکایی به دلیل اقدامات خود، از سوی پیونگ یانگ به 12 سال زندان محکوم شده اند.

سفر کلینتون به کره شمالی در حالی انجام می شود که نماینده آمریکا در امور اجرای تحریم های سازمان ملل دیروز دوشنبه از حمایت مجدد روسیه از تحریم های شورای امنیت به منظور متوقف کردن برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی، خبر داد.

فیلیپ گلدبرگ در مصاحبه با رویترز در پایان نخستین روز گفتگوهای خود با مقامات وزارت امور خارجه روسیه در مسکو تاکید کرد: معتقد هستم همه اعضای شورای امنیت دیدگاه واحدی در خصوص اجرای تحریمها و حمایت از قطعنامه شورای امنیت دارند.

وی تصریح کرد هدف از این تحریمها، مجازات مردم کره شمالی نیست بلکه هدف اصلی و مشترک ما، خلع سلاح هسته ای و جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای در شبه جزیره کره است.