واحد چهارم نیروگاه قائن راه اندازی می شود

اکبر ابریشم فروشان در گفتگو با مهر گفت: واحد چهارم نیروگاه قائن طی روزهای آتی راه اندازی می شود. ایندرحالی است که واحد اول آن در اسفند87، واحد دوم در اردیبهشت 88، واحد سوم در اوایل تیرماه سال جاری راه اندازی شده است.

مدیر طرح نیروگاه قائن افزود: نیروگاه قائن شامل 4 واحد 159 مگاواتی است که هدف از راه اندازی آن کمک به پایداری شبکه برق کشور و تامین برق مورد نیاز منطقه است.

وی تصریح کرد: برای این طرح، توسعه نیز در نظر گرفته شده است که در نهایت دو واحد سیکل ترکیبی هر یک به قدرت 160 مگاوات راه اندازی می شود.

به گفته ابریشم فروشان، کل اعتبار برای راه اندازی این طرح 250 میلیارد تومان است.