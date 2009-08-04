رقابت 160هزار داوطلب کنکور کاردانی آزاد در23 مرداد/ پذیرش100 هزار نفر

آزمون کاردانی در 205 حوزه امتحانی در 32 رشته امتحانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهرادفر امروز سه شنبه در نشست خبری در خصوص آزمون کاردانی افزود: آزمون کاردانی پیوسته نیمسال اول سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی صبح روز جمعه 23 مرداد در 205 حوزه امتحانی در سطح کشور برای دانش آموختگان دوره های فنی و حرفه ای، کاردانش نظام جدید و هنرستان نظام قدیم در 32 رشته امتحانی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: 429 محل دانشگاهی شامل 192 واحد، 120 مرکز آموزشی و 117 آموزشکده فنی و حرفه ای سما مجری دوره کاردانی پیوسته هستند که در مجموع دو هزار و 485 رشته - محل این آزمون را تشکیل می دهند.

159 هزار و 941 نفر داوطلب آزمون کاردانی

مهرادفر با اشاره به تعداد داوطلبانی که در این آزمون به رقابت می پردازند، گفت: 159 هزار و 941 نفر در این آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد 37 هزار و 138 نفر معادل 23 درصد زن و 122 هزار و 803 نفر معادل 77 درصد مرد هستند.

توزیع کارت آزمون کاردانی به صورت اینترنتی برای اولین بار

وی از توزیع کارت این آزمون به صورت اینترنتی برای اولین بار خبر داد و گفت: از این پس کارتهای آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اینترنتی توزیع می شود. توزیع کارت آزمون کاردانی به صورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 20 مرداد آغاز می شود و تا یکساعت پیش از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: داوطلبان آزمون می توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در هنگام ثبت نام دریافت کرده اند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

وی با اشاره به مشخصات کارت آزمون و نحوه رفع نقص آن گفت: اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان در صورت وجود مشکل می توانند طی روزهای 20 مرداد تا 22 مرداد صبح و بعدازظهر تا ساعت 19 به باجه رفع نقص پیش بینی شده در واحد دانشگاهی برای رفع مشکل مراجعه کنند.

مهرادفر یادآور شد: برای داوطلبان تهرانی نیز چهار حوزه رفع نقص درنظر گرفته شده است که اطلاعات مربوط به آنها در روزنامه آفرینش در روزهای یکشنبه و دوشنبه 18 و 19 مرداد به اطلاع داوطلبان می رسد.

وی در خصوص سهمیه های ایثارگران و بسیجیان خاطرنشان کرد: سهمیه های مندرج در کارت ورود به جلسه داوطلبان بر اساس اظهارات فرد در فرم ثبت نام اینترنتی آزمون درج شده و اعمال سهمیه ها نیز منوط به تایید مراجع مربوطه است که در مورد آزادگان، جانبازان و خانواده های شهدا، بنیاد شهید و امور ایثارگران و در مورد بسیجیان فعال نیز توسط مرکز بسیجیان سپاه پاسداران انجام می گیرد.

رشته کامپیوتر با 38 هزار و 505 داوطلب دارای بالاترین میزان شرکت کننده

به گزارش مهر، معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رشته های پرطرفدار در این آزمون گفت: از میان رشته های اعلام شده رشته کامپیوتر با 38 هزار و 505 داوطلب بالاترین میزان شرکت کننده را به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز رشته های الکترونیک، حسابداری و نقشه کشی معماری به ترتیب با 25 هزار و 938 داوطلب، 23 هزار و 445 داوطلب و 21 هزار و 118 داوطلب در رده های بعدی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: 67 درصد کل داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته متقاضی تحصیل در چهار رشته کامپیوتر، الکترونیک، حسابداری و نقشه کشی معماری هستند.

ایجاد چهار رشته جدید در آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

مهرادفر در خصوص رشته های جدید در این آزمون اظهار داشت: چهار رشته جدید مدیریت خانواده، کمک کارگردانی، سفال و سرامیک و چاپ دستی در این دوره به مجموع رشته ها اضافه شده اند.

اعلام نتایج نهایی آزمون کاردانی پیوسته در هفته آخر شهریورماه و پذیرش 100 هزار نفر

وی گفت: نتایج نهایی آزمون کاردانی پیوسته در هفته آخر شهریورماه سال جاری اعلام می شود و 100 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.