به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد جایزه جدید "هشت و نیم" جشنواره تورین از فیلم کلاسیک و تاثیرگذار "هشت و نیم" فدریکو فلینی الهام گرفته شده و در این دوره به فیلمساز بوسنیایی اهدا میشود. کوشتوریتسا که دو جایزه نخل طلا در کارنامه دارد، امسال نسخههای جدید "زمان کولیها" و "رویای آریزونا" و نسخه هشت ساعتی "زیرزمین" را در تورین به نمایش میگذارد.
کوپولا هم که دو بار از جشنواره کن نخل طلا جایزه گرفته، به محل برگزاری جشنواره تورین میآید تا جایزه "هشت و نیم" را از مدیران آن دریافت کند. ضمن اینکه تازهترین تجربه کارگردانی او "تترو" همزمان در سینماهای ایتالیا به نمایش درمیآید. "ماهی مهاجم" دیگر فیلم کوپولا است که در جشنواره امسال تورین روی پرده میرود.
ریاست بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز را جانی آمهلیو فیلمساز سرشناس ایتالیایی بر عهده دارد و قرار است در آن نسخه تازه بازیابیشده فیلم کلاسیک "کفشهای قرمز" محصول سال 1948 سینمای انگلستان به کارگردانی مایکل پوئل و امریک پرسبرگر هم به نمایش درخواهد آمد؛ فیلمی که کوپولا در "تترو" به آن ادای دین کرده است.
بیست و هفتمین جشنواره فیلم تورین با نمایش آثاری از سینمای مستقل اروپا و جهان 13 تا 21 نوامبر در ایتالیا برگزار و در آن یک جایزه نقدی 25 هزار یورویی به بهترین فیلم و یک جایزه 10 هزار یورویی به فیلم برگزیده هیئت داوران اهدا میشود. ضمن اینکه بهترین بازیگر زن و مرد جشنواره هم جایزه میگیرند.
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