اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس بر حل ریشه ای مشکلات باشگاه ماشین سازی تبریز تاکید کرد.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اینکه مدیران صنعتی استان باید در کنار پرداختن به رشد و ارتقای صنعتی به فکر تیمها و باشگاه ها نیز باشند، اعلام کرد: تیم ماشین سازی با تاریخ ورزش آذربایجان گره خورده است و مدیران کارخانه باید در مورد این تیم پاسخگو باشند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی اظهار داشت: تذکرات لازم در این خصوص را به مدیر مجموعه ماشین سازی گوشزد کرده ایم و در کنار آن نمایندگان استان نیز بر حل ریشه ای مشکلات این تیم تلاش خواهند کرد.

وی گفت: تاکنون از 20 میلیارد ریالی که صنایع مس ایران برای توسعه و رشد ورزش استان تخصیص داده، پنج میلیارد ریال در اردیبهشت ماه وصول شده و وصول بقیه مبلغ نیز در حال پیگیری است.

نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس هشتم افزود: حمایتهای دنباله دار صنایع از ورزش استان، رشد و ترقی آن را در پی خواهد داشت.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که فصل گذشته به دلیل بی توجهی های مسئولان کارخانه ماشین سازی، به رقابت دسته دو سقوط کرد، در حال حاضر نیز به دلیل مشخص نبودن متولی اصلی و واقعی، همچنان بلاتکلیف است.

تنیسور تبریزی در مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی پینگ پنگ

شهرام سربخشیان تنیسور ملی پوش تبریز برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی با رقبای خود مصاف می کند.

مرحله مقدماتی مسابقات پینگ پنگ دسته یک انفرادی کشور ـ انتخابی تیم ملی بزرگسالان روزهای 15 و 16 مردادماه در سالن شهید عضدی تهران برگزار می شود.

در این پیکارها که 16 بازیکن برتر ایران حضور دارند، بازیکنان به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند که در پایان هشت بازیکن برتر به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

مرحله نهایی این مسابقات نیز روزهای 22 و 23 مردادماه در سالن شهید عضدی برگزار می شود که در نهایت سه بازیکن برتر به عضویت تیم ملی در خواهند آمد.

تیم ملی پینگ پنگ جانبازان و معلولان به اردو می‌رود

تیم ملی پینگ پنگ دو نفره جوانان معلول ایران برای شرکت در رقابتهای آسیایی توکیو اردوی آماده سازی خود را زیر نظر علی شکارلو مربی تبریزی برگزار می ‌کند.

اردوی آمادگی این تیم با دعوت از دو ورزشکار منتخب از 13 مرداد ماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی حجاب تهران برگزار خواهد شد.

در این اردو محمد مهدی بحری از قم و حسین گل میرزایی، برای حضوری شایسته و پرقدرت در مسابقات آسیایی 2009 توکیو پنجمین دور تمرینات خود را به مربیگری علی شکارلو برگزار و تا 16 مرداد ماه ادامه خواهند داد.

تیم پینگ پنگ جوانان معلول ایران تا زمان شروع رقابتهای آسیایی 2009 توکیو، دو ‌اردوی آماده سازی دیگر برگزار خواهند کرد.

مسابقات آسیایی 2009 توکیو 18تا 15 شهریور ماه با حضور 917 ورزشکار معلول از 33 کشور در رده‌سنی زیر 19 سال برگزار خواهد شد.

مسابقات فوتسال سوپر لیگ آذربایجان شرقی قرعه کشی شد

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال سوپر لیگ آذربایجان شرقی در رده سنی بزرگسالان و جوانان انجام شد.

در این مراسم و در رده سنی بزرگسالان که با حضور 10 تیم از شهرستانهای استان و شش تیم از تبریز برگزار شد، تیمها در چهار گروه چهار تیمی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس این قرعه کشی، تیمهای روان بتن، راهیان عاشورا، ایثار هشترود و تربیت بدنی چاراویماق در گروه یک، تیمهای فولاد ناب تبریز، ایزوگام قلی پور اهر، سهند جوجه بستان آباد و شهرداری شرفخانه در گروه دو، تیمهای هلال احمر تبریز، شمس ایران اهر، روند تبریز و بتن آرین شرق مرند در گروه سه و تیم های انتشارات فروزش، ارس پردورنا شبستر، ساوالان هادی شهر و شهرداری دوزدوزان در گروه چهار با هم رقابت خواهند کرد.

در گروه بندی رده سنی جوانان نیز تیم ها در دو گروه پنج تیمی با هم رقابت خواهند کرد و بر اساس این گروه بندی تیم های گسترش فولاد تبریز ، آذر سهند اسکو ، جوانان حافظ بناب ، شهرداری تبریز و هلال احمر تبریز در گروه یک و تیم های کلر پارس آپادانا تبریز ، سهند جوجه بستان آباد ، شهرداری سراب ، جوانان کندرود و بازرگانی تبریز در گروه دو جای دارند.

پتروشیمی و فولاد گستر کوثر تبریز برابر علم و ادب مشهد و صدرا شیراز

برنامه هفته دوم از رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران اعلام شد و پتروشیمی و فولاد گستر کوثر تبریز برابر علم و ادب مشهد و صدرا شیراز قرار می گیرند.

در این هفته تیم های پتروشیمی و فولاد گستر کوثر تبریز که به عنوان نمایندگان استان در آن حضور دارند، به ترتیب برابر علم و ادب مشهد و صدرا شیراز صف آرایی خواهند کرد.

بر اساس همین گزارش ، تیم فوتسال پتروشیمی تبریز در این هفته روز شانزدهم مرداد ماه جاری میزبان علم و ادب مشهد خواهد بود و محمود نصیرلو،علی کلبادی نژاد، رضا فلاح زاده و عباس نعیمی نیا کار داوری را بر عهده خواهند داشت.

این تیم در هفته اول در هشتگرد برابر تیم شهرآفتاب تهران به تساوی سه بر سه دست یافت و با یک امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت.

فولاد گستر کوثر تبریز دیگر نماینده استان در این هفته در شیراز میهمان صدرا این شهر خواهد بود و کار قضاوت این دیدار را علیرضا رجبی، وحید عرض پیما، آرمان قنبر زاده و مهدی صفایی انجام خواهند داد.

این تیم نیز در هفته اول مقابل ارم کیش قم به نتیجه تساوی پنج بر پنج دست یافت تا با یک امتیاز در رده ششم جدول رده بندی جای گیرد.

بانوان کماندار آذربایجان شرقی به سیبل زدند

رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی دومین دوره رقابتهای فرهنگی ورزشی بانوان آذربایجان شرقی با شناخت نفرات برتر در سه رده سنی پایان یافت.

این رقابتها در سالن کوثر مجتمع ورزش بانوان تبریز با شعار تندرستی بانوان – تندرستی جامعه برگزار شد و تیراندازان در دو رده سنی نوجوانان زیر 18 سال در رشته ریکرو و جوانان یزر 23 سال در دو رشته کامپوندو ریکرو برگزار و نتایج زیر بدست آمد:

رده سنی نوجوانان رشته ریکرو زیر 18 سال :

1- سحر سید حسینی از باشگاه کوثر تبریز اول

2- سروین فرج زاده از باشگاه شهید جعفریان ایدم تبریز دوم

3- محیا پشمینه آذر از باشگاه شهید جعفریان ایدم تبریز سوم

رده سنی جوانان رشته ریکرو 18 تا 23 سال

1- کبری نظری از میانه اول

2- فرزانه عسگری از میانه دوم

3- سپیده بهدری از میانه سوم

رده سنی جوانان رشته کامپوند 18 تا 23 سال :

1- سمیرا سخایی فر از باشگاه شهید جعفریان ایدم تبریز اول

2- پریسا شریفی از باشگاه شهید جعفریان ایدم تبریز دوم

3- نویده اصل باقرنژاد از باشگاه شهید جعفریان ایدم تبریز سوم

دومین دوره رقابتهای ورزشی بانوان آذربایجانشرقی در جهت حضور موفق تیمهای بانوان استان در رشته های آمادگی جسمانی، والیبال، فوتسال، کوهنوردی، تکواندو، کارته، ووشو، کونگ فو، طناب کشی، تنیس روی میز، شطرنج، ورزشهای رزمی، اسکیت، بدمینتون، شنا، کبدی، تیراندازی با کمان، دوومیدانی، آلیش، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، بسکتبال و جودو برگزار خواهد شد.

در این دوره از رقابتهای انتخابی استان شهرهای تبریز، مرند، اهر، مراغه، اسکو و شبستر تا 12 مرداد میزبان این رقابتها خواهند بود.